Ilary Blasi è un fiume in piena, arriva l’ultima frecciatina a Francesco Totti che lascia senza parole. La bella conduttrice dell’Isola dei Famosi si vendica così.

La bionda Ilary Blasi, lascia di sasso. Che colpo al cuore per il pupone. La vendetta è un piatto che si serve freddo e la conduttrice lo sa bene. Arriva lo schiaffo morale a Totti. E chi se lo sarebbe mai immaginato?

Ilary Blasi incontenibile

La famosa conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata la regina del gossip e dell’estate. Solo qualche settimana fa, insieme all’ormai ex marito Francesco Totti, annunciava a tutta Italia la fine del suo matrimonio con lo sportivo più famoso del mondo.

Dopo 17 anni insieme e tre figli, i due si sono detti addio e sembra che non siano rimasti nemmeno in buoni rapporti. Lui continua la sua storia, non più tanto segreta, con la ex moglie del patron del Tivoli calcio, Noemi Bocchi, mentre lei è rinata ed è tornata ad essere la regina non solo dei pettegolezzi ma anche dei social.

Da quando ha annunciato la sua separazione dal pupone, Ilary tutti i giorni si mostra sul suo profilo Instagram condividendo con i suoi milioni di seguitori, momenti della sua vita privata, da sola o in compagnia dei figli.

E proprio lei, la bella conduttrice, ha lasciato tutti senza parole. Arriva la stoccata a Francesco Totti che è un vero e proprio colpo al cuore. I fan non se lo sarebbero mai aspettato da lei. Cosa ha combinato la bella Ilary? Si è vendicata così dell’ex marito.

La conduttrice si vendica: Totti incredulo

Ilary Blasi torna a far parlare di sé o meglio i giornali non hanno mai smesso di chiacchierare della famosa conduttrice Mediaset che, da quando si è separata da Totti, è ogni giorno la protagonista di settimanali di gossip e pettegolezzi.

Dopo le frasi riportate da Alex Nuccetelli, intimo amico del pupone, che sarebbero state pronunciate proprio da quest’ultimo e cioè “Se Ilary avesse fatto di più non mi sarei allontanato”, alludendo alla mancata voglia della conduttrice di ricostruire il loro matrimonio, arriva la risposta, in grande stile, della Blasi che si vendica così.

Nelle scorse ore, Ilary Blasi che ha ormai terminato le sue vacanze, è ritornata a casa e si trova attualmente nella favolosa Villa all’Eur insieme ai suoi figli. La grande dimora che ospita anche una palestra, dovrebbe rimanere a lei, o al massimo essere condivisa, da accordi legali, dopo il divorzio da Totti.

La bella bionda si è mostrata mentre si allena e si dedica all’attività sportiva. A corredo di alcune immagini pubblicate su Instagram, si legge la frase: “Si riprende”.

Queste parole, all’indomani delle dichiarazioni fatte da Totti all’amico Alex, sembrano essere quasi una frecciatina al pupone, come a voler dimostrare che anche senza di lui, lei può andare benissimo avanti pure da sola.

Almeno per il momento, la conduttrice non ha voluto dichiarare nulla riguardo la sua separazione ma si dice che molto presto sarà ospite della sua migliore amica, Silvia Toffanin, nel suo salotto di Verissimo, per raccontare la verità.

Dall’altro canto, Alex Nuccetelli, l’ex compagno di Antonella Mosetti e migliore amico di Totti, ha dichiarato che anche il pupone è pronto a raccontare la sua verità. Nel frattempo, i due ex coniugi non si vedono e non si sentono, ciascuno di loro continua la propria vita senza l’altro.