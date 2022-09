Fondi di caffè nello scarico della doccia, hanno iniziato a farlo tutti: il motivo è inimmaginabile

Dopo una buona tazza di caffè non dovremmo mai gettare via i fondi, perché? Oltre a funzionare come compost nel giardino, ha mille altri impieghi, anche nello scarico della doccia.

Questa bevanda degli dei non sol0 dà l’energia necessaria per iniziare una nuova giornata, ma può diventare una grande alleata per le proprietà dei suoi “scarti”.

I tanti ricicli dei fondi di caffè

Dai trattamenti estetici fai da te, come scrub corpo e viso, al servire da deodorante che neutralizza gli odori in frigorifero, al come sgrassante per teglie, pentole o altri utensili da cucina. La lunga vita dei fondi di caffè può riservarci numerose sorprese. Se hai una compostiera puoi sfruttare i fondi di caffè per aggiungerli, poiché sono ricchi di azoto, fosforo e potassio, tra gli altri. Può anche mescolarli direttamente nel terreno per aggiungere struttura e consistenza soffice, oltre a sostanze nutritive. Le lumache danneggiano il tuo amato orticello e non sai come allontanarle? Per questo possiamo mettere un cerchio fatto con i fondi usati sul terreno attorno alla pianta e sostituirlo se piove di frequente. Vuoi un fungicida naturale e non inquinante? Se sul terreno di alcune piante sono comparse diverse macchie bianche, ebbene è possibile che si tratti di funghi. La soluzione a portata di tazzina…dei fondi di caffè secchi e voilà! Per non parlare dell’ottimo fertilizzante green per le piante da interno o per il giardino. Ti occorreranno solo 5 litri di acqua piovana o altra potabile e 2 tazze di fondi di caffè. Una volta che avrai lasciato il tutto a macerare in un secchio tutta la notte senza coprire, non dovrai fare altro che filtrare e sarà pronto all’uso. Fondi di caffè nello scarico della doccia

Che i fondi di caffè possano essere di aiuto nel liberare gli scarichi di lavandini e docce è un’idea molto diffusa. Da più parti online si legge che se versiamo i fondi di caffè nel tubo , lo terremo pulito più a lungo. Ma perché esiste questa convinzione? È normale che ci affidiamo a rimedi naturali e che non ricorriamo a prodotti chimici molto potenti per la nostra casa. Questo è del tutto normale: la soda caustica è uno dei prodotti più comuni che possiamo usare per sturare i tubi, ma è pericoloso.