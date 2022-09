“È l’amore della sua vita”, colpo di scena per Carolina di Monaco: il bacio conferma tutto | FOTO

By

Carolina di Monaco, colpo di scena nella vita della bella principessa monegasca. Arriva il bacio che conferma tutto. E chi lo avrebbe mai immaginato? Pazzesco.

Carolina di Monaco, la principessa ha i riflettori puntati addosso

La famosa sorella di Alberto e di Stéphanie, la primogenita di Ranieri III e della principessa Grace Kelly, è colei che viene considerata dai sudditi del famoso Principato come il pilastro portante della dinastia Grimaldi, un esempio di etica e moralità.

Madre di Andrea, Charlotte, Pierre e Alexandra, ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta. Nel 1978 si è sposata con Philippe Junot, banchiere parigino, ma nel 1992 ha ottenuto l’annullamento dal tribunale della sacra Rota. Con lui non ha avuto figli.

Nel 1983 si è sposata invece, con rito civile, con l’italiano Stefano Casiraghi e dal loro matrimonio sono nati Andrea, Charlotte e Pierre. Nel 1999, qualche anno dopo la morte del famoso italiano, la sorella di Alberto II convola a nozze con un cugino della Regina Elisabetta, il principe Ernst August di Hannover e dalla loro unione è nata la figlia Alexandra.

Purtroppo, da un po’ di tempo, Carolina e il suo ultimo marito non stanno vivendo un periodo sereno. Da anni non si mostrano insieme. Arriva però un colpo di scena nella vita della famiglia Grimaldi: lo scatto del bacio lascia senza parole.

Ritrova l’amore: la foto del bacio fa il giro del mondo

Carolina di Monaco è senza parole. Lo scatto del bacio lascia tutti a bocca aperta, lui ha ritrovato l’amore. Stiamo parlando di suo marito, Ernst August di Hannover che è stato pizzicato in compagnia di una artista spagnola molto conosciuta, Claudia Stilianopoulos.

Carolina e August di Hannover si sono sposati nel 1999 e hanno una figlia, Alexandra. Il principe di Hannover è un cugino della Regina Elisabetta e in lizza da sempre, anche al trono britannico. A seguito però del matrimonio con Carolina, principessa cattolica, ha rinunciato a ogni diritto di successione al trono inglese decidendo di crescerei suoi figli con gli insegnamenti della religione protestante.

Dopo tanti anni trascorsi insieme, Carolina e August hanno deciso di separarsi, almeno formalmente. Da ben 12 anni non si mostrano più insieme ma ufficialmente sono ancora marito e moglie, non sono ancora divorziati.

Mentre Carolina cerca di mantenere la sua vita privata lontano dai gossip e pettegolezzi e ci riesce benissimo, Ernst August di Hannover, al contrario, non riesce a nascondere i suoi sentimenti.

Ed ecco che è stato beccato in compagnia di un’altra donna. A lanciare lo scoop, il settimanale spagnolo Hola che lo ha beccato a girare per le strade di Madrid con la bella Claudia Stilianopoulos, una artista spagnola di grande successo. La passione tra i due è evidente, arriva anche lo scatto del bacio che non lascia più alcun dubbio: Ernst e Cristina sono una coppia.

Cosa penserà Carolina di questa donna che ha rubato il cuore del principe? Finalmente si deciderà a fare il passo più importante, divorziare definitivamente da lui? A quanto pare, Ernst e Carolina non sono in buoni rapporti.

Il principe non andrebbe d’accordo nemmeno con suo figlio Ernst August junior che ha trascinato in tribunale per una questione riguardante il castello di famiglia, quello di Marienburg. Tuttavia, tra uno scandalo e l’altro, Ernst è riuscito però a trovare comunque l’amore.