Ecco che ti sveliamo tutto quello che avresti voluto sempre sapere sui cibi ammuffiti. Ricorda che ce ne sono alcuni che non dovresti buttare.

Continuate a leggere per scoprire quali sono le pietanze che se ammuffiscono continuano a poter essere mangiate.

Perché i cibi ammuffiscono

Chiamiamo muffa diverse specie di minuscoli funghi che si sviluppano in un mezzo organico, spesso in decomposizione, che è nutriente per la loro crescita. Sebbene possa apparire all’aperto, è più frequente che appaia in spazi chiusi, al riparo dalla luce e con elevata umidità.

È favorito anche dalle alte temperature, anche se ciò non ne impedisce affatto la comparsa in luoghi freschi, anche in frigorifero. L’umidità e la materia organica sono ciò che gli piace di più.

Sebbene ci siano funghi che non sono pericolosi, e infatti possiamo consumarli, ce ne sono di tipi pericolosi a causa delle micotossine che producono e contaminano silenziosamente e invisibilmente il cibo.

Queste micotossine sono sostanze tossiche e rappresentano un rischio per la salute se vengono ingerite. Le spore fungine ci circondano ovunque; Quando trovano le condizioni ideali per il loro sviluppo, germinano e inizia il loro ciclo vitale.

In questa prima fase, i funghi potenzialmente pericolosi concentrano un gran numero di molecole tossiche e le espellono all’esterno; se su un alimento compare la muffa, le micotossine possono così penetrare nel cibo o diffondersi e colonizzare i prodotti vicini.

Le micotossine tossiche sono invisibili, inodore e insapore. Il grosso problema con queste sostanze tossiche è che non possono essere viste, annusate o assaggiate. Possiamo solo individuare la muffa iniziale, ma le micotossine si diffondono senza lasciare traccia, dandoci la falsa idea che, se togliamo la parte che vediamo contaminata, il resto del cibo è adatto al consumo.

La muffa può comparire in qualsiasi fase della catena alimentare, dal campo agricolo alla nostra dispensa o al nostro frigorifero. Poiché produttori e distributori cercano di controllare il più possibile il prodotto che inviano ai punti vendita, è più probabile che compaia già in negozio nei prodotti freschi conservati per troppo tempo senza refrigerazione o, più frequentemente, in casa.

Gli alimenti confezionati, come salse, salsicce, dolci o marmellate, di solito non sviluppano muffe fino all’apertura, poiché l’industria applica tecnologie e controlli di confezionamento e conservazione, che consentono proprio di conservare più a lungo gli alimenti nelle condizioni indicate.

L’uso di sottovuoto, atmosfere protettive o conservanti previene la comparsa di funghi, anche se a volte si verificano guasti nella catena o rotture degli imballaggi.

Quali cibi ammuffiti puoi continuare a mangiare

Non tutti lo sanno, ma in base ad alcune fonti online, esistono degli alimenti che puoi continuare a mangiare anche se è comparsa la muffa.

Stiamo parlando della frutta, della marmellata, del pane, del formaggio, della verdura e delle patate.

In particolare, compaiono nell’elenco i frutti di bosco, le mele, i cetrioli, i pomodori, le pesche.

Cosa fare se iniziano ad ammuffire? Semplicemente rimuovere la parte ammuffita e mangiare il resto.

E voi credete sia vero o che effettivamente la muffa contamini tutta la pietanza, anche se non si vede? Fatecelo sapere!