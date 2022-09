“Ci mancherai”, Un posto al sole: era la protagonista più amata di sempre | Fan tristissimi

By

Un posto al sole, la soap opera italiana più amata di sempre. Ogni volta, la fiction di Rai 3 lascia i telespettatori col fiato sospeso e lo fa in maniera davvero incredibile. Nelle scorse ore un probabile addio di una protagonista ha terrorizzato milioni di fan: scopriamo di più.

Un Posto al Sole, una delle fiction più amate e seguite del panorama televisivo italiano, colma di colpi di scena ed emozionanti avventure. Continua ad essere una serie tv di grande successo, ancora oggi tantissime persone la seguono con grande interesse e affetto. Ma nelle scorse ore, è arrivato un annuncio inaspettato che ha messo in allarme milioni di telespettatori.

Cosa è accaduto? A quanto pare una protagonista della celebre soap opera di Rai 3, ci dovrà lasciare. Secondo le ultime indiscrezioni, un personaggi storico potrebbe essere ad un passo dal dire addio per sempre alla fiction, nel modo più tragico e inaspettato possibile. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Probabilmente sì, ormai non si parla d’altro: scopriamo di più.

Un posto al sole, storica protagonista pronta a dirci addio

La nuova stagione di Un posto al sole ha già lasciato milioni di telespettatori col fiato sospeso, eppure siamo alle prime puntate. La serie tv di Rai 3 non perde mai l’occasione di stupire i suoi fan.

Ma stavolta non ci sono buone notizie, perché una delle protagoniste storiche della soap opera sarebbe pronta a dirci per sempre addio. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Chi lascerà Un posto al sole? Proprio lei | Il dolore dei fan

Secondo le ultime indiscrezioni a lasciare la storica fiction di Rai 3 potrebbe essere Susanna. Nella storia, la sua vita è appesa ad un filo, a causa di alcuni colpi di pistola sparati da Lello Valsano. Molti fan si chiedono se la giovane avvocatessa possa sopravvivere, ma è molto difficile.

Sui social, in tantissimi hanno manifestato tantissima delusione per il suo possibile addio a Un posto al sole. Un utente ha scritto sul web: “Susanna poverina penso non ce la farà, mi dispiace che esca dalla soap…povero Niko” e un altro ancora dice “Non ci lasciare pure tu ci mancherai troppo.”

Un dispiacere immenso, ma non è finita qui perché anche Viola, interpretata da Ilenia Lazzarin, potrebbe lasciare per sempre la serie. Nel corso delle prime puntate, sembrava che dopo la sparatoria Susanna avesse la peggio ma nella puntata andata in onda il 31 agosto le condizioni di Viola sono peggiorate sempre di più.

Al momento non sappiamo ancora cosa potrebbe accadere, non ci rimane che aspettare i prossimi episodi per scoprire quale sarà il destino delle due protagoniste di Un posto al sole.