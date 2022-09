Carta stagnola e sale grosso, risolve un comune problema in casa: chi l’avrebbe mai detto

Lo sapete che la carta stagnola insieme al sale grosso possono risolvere uno dei problemi casalinghi più comuni? Questi due componenti economici e comuni potrete utilizzarli in un modo geniale. Come? Vediamolo insieme, rimarrete a bocca aperta appena lo scoprirete.

Quando ancora non esistevano tutti i prodotti chimici che abbiamo in commercio oggi giorno, le nostre nonne utilizzavano nei metodi naturali e sostenibili per svolgere le pulizie della casa. Ma ancora oggi, tantissime persone mettono in pratica gli antichi rimedi che si usavano una volta. Una scelta ottima per l’ambiente ma anche per il portafoglio.

Uno dei rimedi della nonna più diffusi è il sale e con l’alluminio. Due elementi economici e naturali, infatti, la carta argentata è riciclabile al 100% e possiamo inserirla nella differenziata, insieme alle lattine. Insieme al sale può essere utile per le faccende domestiche. Ma avete capito per cosa? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Cosa possiamo fare con la carta stagnola? Impensabile

I fogli di alluminio sono un oggetto fondamentale che in ogni casa non può assolutamente mancare. E’ un prodotto utile soprattutto in cucina, infatti, ha lo scopo di confezionare e conservare il cibo e anche i medicinali. Ma non tutti sanno che ha mille risorse, infatti, oltre ad avvolgere il cibo può essere utilizzata in numerosi modi.

Ad esempio, può sostituire la “paglietta”, avvolgendola diventerà una spugna abrasiva. Oppure la possiamo sfruttare quando le pile di un telecomando o di un giocattolo non aderiscono bene ai contatti e potremo riempire questo spazio vuoto proprio con la carta stagnola. Ma non è finita qui, perché se la utilizziamo insieme al sale potremo risolvere un comunissimo problema casalingo: scopriamo quale.

Carta stagnola e sale: ecco a cosa servono

In passato, le nostre nonne utilizzavano la carta stagnola per pulire l’argenteria. Come ben saprete, l’argento dopo un po’ di tempo prende una colorazione opaca per via dell’ossidazione naturale del metallo.

Ma invece di comprare i soliti prodotti chimici al supermercato, vi basterà, prendere dei fogli di alluminio, due cucchiai di sale grosso, una manciata di bicarbonato di sodio e acqua calda. Il procedimento è semplice, per iniziare ricoprite un contenitore con la carta stagnola, versate tutti gli ingredienti e mescolate.

Dopo questa fase, mettete all’interno di questa miscela gli oggetti che desiderate pulire e chiudete a cartoccio, lasciando agire il tutto per più di mezz’ora. Il risultato vi lascerà senza parole, la vostra argenteria tornerà come nuova. Ovviamente, prima di rimetterli a posto, dovrete sciacquarli ed asciugarli con un panno ultra morbido. In poche mosse i vostri oggetti brilleranno come non mai.