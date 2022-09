Carta igienica, perché tantissimi la stanno mettendo nel cassetto della biancheria: è sorprendente

Lo sapevate che tantissime persone hanno scelto di mettere la carta igienica nel cassetto della biancheria? Il motivo vi sorprenderà, ma appena lo scoprirete anche voi non riuscirete a far a meno di questo trucco. Questo oggetto può essere una vera e propria risorsa.

Alcuni oggetti del tutto inaspettati che utilizziamo poco o che magari usiamo tutti i giorni possono essere delle risorse incredibili. Ad esempio, lo sapevate che la carta igienica può essere utile se la posate in un cassetto della biancheria? Non ci crederete mai, ma può essere “riciclata” in un modo davvero sorprendente.

Ci avreste mai pensato che un semplice rotolo di carta igienica possa essere utile per un altro motivo? E’ difficile da credere, ma dopo questo articolo utilizzerete la carta asciugatutto in tutt’altro modo. Vediamo nei particolari di cosa si tratta, sicuramente vi sarà molto d’aiuto: scopriamo di più.

Tutto quello che non sapevi sulla carta igienica

Se la carta igienica vi sembrerà un oggetto così scontato, vi sbagliate di grosso. Oltre ad utilizzarla ogni giorno, ci sono altri diversi motivi per usarla in maniera geniale. Uno degli strumenti più bizzarri che possiamo creare è una fionda. Come possiamo fare? E’ molto semplice.

In una delle due estremità del tubo del rotolo della carta igienica potete inserire un piccolo palloncino e tirandolo, farete schizzare fuori dalla parte opposta l’oggetto che vorrete lanciare. Un’idea divertente e creativa, sicuramente non ci avete mai pensato.

Questo è uno dei tanti utilizzi della carta igienica, ma in realtà, possiamo creare anche un bellissimo e utilissimo organizer da mettere all’interno del cassetto della biancheria. E’ un modo per riciclare la carta igienica in maniera geniale, con un pizzico di creatività riuscirete a mettere in pratica una scelta molto sostenibile: scopriamo di più.

Costruire un organizer con la carta igienica in meno di cinque minuti

Non tutti sanno che un rotolo di carta igienica esaurito può essere riutilizzato come organizer per il cassetto della biancheria, ve ne serviranno circa 10. Potrete dipingerli con un colore a vostra scelta. Se non avete la pittura, potreste utilizzare anche un composto di colla vinilica e tempera.

Li dovrete unire con una graffettatrice per il senso della lunghezza in modo da formare un alveare a cellette rotonde. Non vi rimane che inserire la vostra creazione nel cassetto e sistemare in modo ordinato tutta la vostra biancheria intima, come calzini, slip, reggiseni e collant.

Proprio per questo tantissime persone stanno mettendo la carta igienica all’interno dei loro cassetti. E’ un’idea davvero grandiosa, siamo sicuri che non potrete più farne a meno. Bastano 5 minuti per realizzare un organizer a costo zero e sostenibile.