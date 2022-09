Bonus 1000 euro subito sul conto senza ISEE, grande regalo per tutti gli italiani: come richiederlo

Ecco che vi sveliamo cos’è il Bonus 1000 euro e come riceverlo direttamente sul vostro conto, anche se non avete l’ISEE per reddito.

Cos’è il Bonus 1000 euro

La povertà in Italia ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 15 anni. L’Istituto nazionale di statistica italiano ha dichiarato i principali risultati dello studio sulla povertà 2020.

Il numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta nel Paese dal 2005 ha raggiunto il livello più alto. Secondo l’Istat, il tasso di famiglie al di sotto della soglia di povertà assoluta, mentre nel 2019 era del 6,4%, un anno dopo è salito al 7,7%.

Si sottolinea che la povertà assoluta ha una tendenza al rialzo. Istat sottolineando che l’epidemia di COVID-19 provoca più povertà della crisi economica avvenuta nel 2008, ha ricordato che nel 2008 il limite di povertà assoluta per le famiglie era inferiore al 4% e al 3% per gli individui.

Proprio per questo, lo Stato sta pensando sempre di più a buoni che aiutino le famiglie ad andare avanti senza sforzi.

Uno di questi bonus è il Bonus 1000 euro. Questo bonus servirà alle famiglie per aiutarle nel caso in cui volessero cambiare i rubinetti dei servizi, sia del bagno che della cucina.

Non tutti sanno, infatti, che più avanzati sono i rubinetti meno sono i consumi di acqua e di luce. Proprio per questo lo Stato ha pensato a un Bonus per le famiglie che vertono in condizioni di svantaggio.

In realtà, però, il Bonus è rivolto a tutti. Ecco cosa dovete fare per richiederlo!

Ecco come ricevere i 1000 euro

Se volete ottenere i 1000 euro di bonus, dovete assolutamente conservare lo scontrino d’acquisto e di installazione dei rubinetti nuovi.

Lo Stato vi rimborsa il 50 % dell’acquisto: cioè, nel caso in cui avreste speso 2000 euro, vi darà 1000 euro.

Ricordate che è molto importante conservare le ricevute e soprattutto effettuare i pagamenti con POS: non vengono accettati, infatti, i contanti. Le transazioni devono essere tutte documentate.

Sappiate che con questo Bonus non potrete semplicemente cambiare i rubinetti, ma anche comprare nuovi piatti doccia e sanitari.

Può richiederlo chiunque. Quello che dovrai fare è fare domanda entro il 2023. Vi consigliamo di recarvi presso un ufficio CAF o inoltrare la domanda online.

Avete ancora tempo per ottenere il bonus e risparmiare una montagna di soldi. Siamo sicuri che in questo periodo di crisi ne avrete sicuramente bisogno.