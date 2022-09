Blatte in cucina, l’acqua non c’entra niente: cercano questo | Ecco da cosa sono attratte

Occorre prestare attenzione al minimo segnale, se c’è una blatta in casa e, soprattutto, in cucina, poiché sono portatori di batteri e malattie che mettono a rischio la salute.

Potremmo essere costretti a contattare un esperto di parassiti per sterminarli dalla nostra casa, o pensare di trattare questi insetti con rimedi casalinghi.

Blatte in casa cosa cercano?

Gli scarafaggi, al pari delle formiche, sono insetti che si riproducono molto rapidamente ed è importante affrontarli il prima possibile per evitare una piaga.

Infatti per quanto le blatte amino vivere dove non c’è luce, in luoghi molto umidi, come le cantine, il motivo per cui le troviamo in cucina è che sono attratte dai resti di cibo o organici.

Contrariamente a quanto si pensi non è l’acqua che le attira.

Da qui l’importanza di conoscere gli alimenti che li attraggono per evitare di lasciarli all’aperto e conservarli meglio in contenitori ermetici in frigorifero o nel congelatore.

Sebbene gli scarafaggi mangeranno qualsiasi cosa, possono anche passare molto tempo senza cibo, ma non è piacevole pensare che si aggirino indisturbate sul nostro tavolo! Per questo motivo è importante mantenere la cucina nelle migliori condizioni igieniche, oltre a conservare gli alimenti ermeticamente chiusi. È anche importante evitare che i rifiuti organici rimangano a lungo nei nostri appartamenti o sul balcone di casa. Gli scarafaggi sono onnivori, il che significa che si nutrono sia di piante che di animali. Tuttavia, hanno una preferenza speciale per gli amidi, i dolci, i cibi grassi e gli alimenti di origine animale, in particolare la carne. Inoltre, non sono molto selettivi quando si tratta di mangiare, gli scarafaggi possono mangiare quasi tutto ciò che proviene da un organismo vivente: piante e animali. A prescindere da tutto pensare che la loro presenza, sia indice di una scarsa igiene in casa è un grosso errore.