Antonello Venditti, il figlio è ogni giorno in TV e noi non lo sapevamo: è proprio lui il papà

Il figlio di Antonello Venditti è famosissimo ed è una star del piccolo schermo. Lo avete mai visto? Nessuno immaginava che fosse proprio lui il famoso figlio d’arte.

Antonello Venditti ha un figlio famoso

Tra le voci più belle della discografia italiana, quella di Antonello Venditti è sicuramente ai primi posti. Classe 1949, è un cantautore romano che da tantissimi anni allieta le orecchie dei suoi fan con canzoni e concerti che fanno il sold out.

Dal 1972 debutta nel mondo musicale con canzoni d’amore e impegnate. Con 30 milioni di copie vendute alle spalle, è uno dei vanti artistici d’Italia che ha riscosso il più grande successo dagli esordi della sua carriera.

Lui, che proveniva da una famiglia benestante della alta borghesia romana, ha deciso di non seguire le orme dei suoi genitori (il suo papà era un funzionario dello stato e la sua mamma un’insegnante), per dedicarsi invece alla sua prima grande passione, cioè la musica.

I suoi brani come “Alta marea”, “Amici mai”, “Ricordati di me” e “Dalla pelle al cuore”, hanno fatto crescere tante e diverse generazioni. Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, il cantante ha cercato sempre di tenere il suo privato lontano dai riflettori ma un dettaglio, oggi, lascia tutti a bocca aperta: sapete che ha un figlio ed è anche famosissimo? Lo vediamo tutti i giorni in TV.

Chi è il famoso figlio d’arte

Antonello Venditti ha un figlio e anche famosissimo: si tratta di Francesco. Classe 1976, il giovane è nato dal matrimonio tra il cantautore romano e la doppiatrice Simona Izzo. Proprio come la famosa mamma, Francesco è un attore e un doppiatore italiano di grande successo.

Nel 1996, da giovanissimo, lo vediamo nel film “Vite strozzate” per la regia di Ricky Tognazzi, l’attuale marito della sua mamma. Poi ha recitato in altri film del patrigno come “Camere da letto”, “Io no” e “Romanzo criminale” per la regia di Michele Placido.

Volto noto anche di diverse e famose fiction italiane di grande successo, ha preso parte a “Caro maestro 2”, “Una donna per amico”, “Lo zio d’America”, “Questa è la mia terra”. La sua ultima apparizione, quella più recente, risale al 2021 ed è nella fiction diretta dalla mamma e dal patrigno, “Svegliati amore mio”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Francesco è stato sposato con Alexandra La Capria e da lei ha avuto due figli. Il rapporto tra papà Antonello e Francesco non è sempre stato tutto rosa e fiori e in una intervista, il figlio d’arte ha affermato che la musica per un periodo ha diviso la sua famiglia e allontanato lui dal papà:

“La musica era qualcosa che portava mio padre lontano da me. L’ho odiata. Poi, con le sue canzoni, sono stato in grado di capirlo e di conoscerlo”.

Oggi i due hanno un rapporto meraviglioso e non potrebbero essere più felici. Qualcosa da dire però ce l’ha anche su mamma Simona, con la quale pure ha vissuto un legame turbolento:

“Lei è l’essenza di quello che è la madre per un figlio maschio solo che lei ha sempre dato consigli non richiesti che a volte un figlio percepisce come giudizi. Per questo io evito sempre di avere lo stesso atteggiamento con i miei figli, però le voglio molto bene”.

Discreto e riservato, Francesco è uno dei figli d’arte più famosi del mondo dello spettacolo. Essere erede di due personaggi importanti come Antonello e Simona, non è stato semplice. Francesco ha affermato che, affrontare il successo e poi la separazione dei genitori è stato difficile, ragion per cui è stato costretto ad andare in analisi per capirli e per capire se stesso.