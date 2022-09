Acari del letto, ce ne sono a bizzeffe: il potente rimedio naturale per sbarazzarsene al volo

Il letto o qualsiasi tipo di materasso sono la location preferita degli acari. Questi piccoli esserini sono invisibili ad occhio nudo, infatti, è davvero difficile combatterli ed eliminarli per sempre. Ma in realtà esiste un metodo infallibile per sbarazzarsene una volta per tutte: scopriamo di più.

Gli acari sono nemici invisibili, infatti, è impossibili vederli ad occhi nudo, ma è possibile avvertirli. Il loro luogo preferito è senza dubbio il materasso del nostro letto, infatti, possono insidiarsi sulle lenzuola, copriletto o cuscini. La loro presenza può risultare un vero e proprio problema per la nostra salute e anche per il benessere del sonno.

Proprio per questo, dobbiamo eliminarli ed evitare la loro proliferazione ad ogni costo. In che modo? Esistono diversi rimedi fai da te per dire per sempre addio a questi piccoli esserini fastidiosi. Non è affatto facile combatterli, gli acari sono una delle specie più antiche al mondo, sono capaci di adattarsi e resistere a qualsiasi ambiente o condizione climatica. Ma fortunatamente possiamo eliminarli: scopriamo come.

Cosa sono gli acari? Tutto quello che c’è da sapere

Gli acari sono presenti su diversi oggetti di uso quotidiano, come materassi, lenzuola, tende, peluches e cuscini. La loro presenza può provocare problemi respiratori o allergie, infatti, quando si insidiano tra le nostre lenzuola percepiamo gli stessi sintomi del raffreddore, quindi, continui starnuti, prurito alla gola e altre problematiche come gonfiore agli occhi oppure anche asma.

Gli acari fanno parte della famiglia degli artropodi e si nutrono di pelle umana, proprio per questo amano stabilirsi nei luoghi dove dormiamo. Secondo una ricerca in ogni grammo di polvere, possono esserci 100.000 particelle di feci di acari. Ma come possiamo dire addio a questi piccoli nemici fastidiosi? Scopriamo di più.

Come rimuovere gli acari dal letto

Per tenere alla larga gli acari da letto, bisogna tener conto di alcuni accorgimenti. Ad esempio, potreste acquistare dei materassi anti acaro e traspiranti. Una buona abitudine da seguire regolarmente sarebbe anche quella di non rifare immediatamente il letto appena alzati ma aspettare circa mezz’ora e nel mentre aprire le finestre.

Inoltre, è consigliabile passare l’aspirapolvere sul materasso almeno una volta a settimana. Oppure potreste utilizzare degli elementi naturali per disinfettare il letto, come il bicarbonato di sodio. E’ molto semplice, dovrete spalmarlo sul materasso e lasciarlo agire per almeno due ore e poi rimuoverlo con l’aspirapolvere.

Anche il tea tree oil e gli oli essenziali di lavanda e di eucalipto sono utilissimi per la pulizia del materasso del letto. Grazie a questi piccoli accorgimenti e all’aiuto di alcuni ingredienti naturali, riuscirete a creare un ambiente più ostile per la proliferazione degli acari.