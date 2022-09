Vestiti ingialliti, questo ingrediente toglie tutte le macchie: lo usi molto spesso in cucina

Se le macchie sono di vecchia data e difficili da rimuovere con un lavaggio regolare e i rimedi naturali, c’è un prodotto il cremor tartaro noto anche come tartrato acido di potassio.

In realtà, un simile articolo non ha nulla a che fare con la detersione, in quanto si tratta di un lievito impiegato per la produzione di dolci o del pane.

Tuttavia è sufficiente una bustina di questo prodotto, e i nostri dolci lieviteranno alla perfezione.

Ma incredibilmente oltre a questo possiamo usarlo anche come smacchiatore. Il cremor tartaro si può acquistare nei negozi dove si acquistano i prodotti biologici, ma anche nei supermercati e online.

Inoltre si possono trovare degli agenti lievitanti a base di cremor tartaro insieme al bicarbonato.