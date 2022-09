Pomodori, scorda l’aceto: solo se li prepari così ti durano 1 anno | Saporiti come il primo giorno

Anche se troviamo sempre più varietà di pomodori durante tutto l’anno, l’estate è ancora il loro momento di massimo splendore.

La giusta conservazione è fondamentale per prolungarne la durata senza che perdano le loro qualità, e la soluzione non è sempre semplice.

Si dice sempre che non bisogna mai tenerli in frigorifero, un gesto che per chi coltiva i pomodori del proprio orto sa che spesso non c’è scelta.

Molti detestano porre i pomodori in frigorifero, in parte perché le basse temperature possono uccidere il sapore e la consistenza di un buon pomodoro, ma possono anche essere la sua salvezza.

Per sapere quando tenerli in frigorifero e quando no, è necessario capire cosa succede quando un pomodoro viene messo in frigo, e anche conoscere un po’ meglio la natura della regina degli ortaggi estivi.

I pomodori appartengono al gruppo dei prodotti ortofrutticoli che continuano a maturare dopo la raccolta. A livello pratico, questo significa che possiamo acquistare pomodori che non hanno raggiunto il loro punto ottimale e lasciarli maturare in casa per un paio di giorni, come accade, ad esempio, con gli avocado.

Ma se conserviamo un pomodoro poco maturo in frigorifero, paralizziamo il processo e il pomodoro non raggiungerà mai il massimo del suo sapore e della sua consistenza. Lo mangeremo prima del tempo.

Allora perché non provare a conservarli seguendo una ricetta semplice, ma al tempo stesso golosa, una ricetta per conservare i pomodori non solo in frigorifero ma nella dispensa e per un intero anno!

Sempre se non li consumiamo prima! Vediamo dunque cosa ci occorre per preparare i nostri pomodori in dispensa e come farlo passo passo.