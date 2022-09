Padova: uomo si barrica in casa e spara dalla finestra

Ennesima scena da far west, stavolta a Padova, dove un uomo si è barricato in casa e ha cominciato a sparare dalla finestra.

È successo ieri sera dopo le 21 in via Crimea, nel padovano. Il gesto ha richiesto l’intervento di decine di Carabinieri.

Uomo si barrica in casa a Padova e inizia a sparare

Ancora sconosciute le cause del gesto che ieri sera ha impegnato decine di Carabinieri, compreso un negoziatore, per rimettere l’area in sicurezza e risolvere la situazione.

Infatti, un uomo che abita in via Crimea, nel padovano, si è barricato in casa poco dopo le 21 di ieri sera e ha cominciato a fare fuoco in strada con una pistola.

Subito ha scatenato il panico fra i presenti e le forze dell’ordine sono intervenute per cercare di calmarlo e capire le motivazioni del gesto.

Una notte di paura nella popolosa zona di San Giuseppe, che ha visto come protagonista un 64enne con problematiche psichiche, il quale dopo essersi chiuso in casa ha minacciato di compiere gesti sconsiderati.

Dopo diverse ore di dialogo con il negoziatore, l’uomo è stato immobilizzato dagli agenti e arrestato.

La dinamica e l’intervento delle forze dell’ordine

Non si sa cosa abbia spinto l’uomo a terrorizzare i residenti della zona, tuttavia sono note le sue problematiche psichiche e per questo ancora non si spiega come mai fosse in possesso di un’arma da fuoco.

Con questa, ha creato attimi di terrore e solo grazie alla tempestiva chiamata ai Carabinieri, la situazione è tornata sotto controllo.

Qualcuno infatti avrebbe sentito gli spari provenire dal suo appartamento e per fortuna, questo episodio non ha causato morti né feriti. Il testimone però ha subito chiamato il 112 per segnalare la pericolosità di quello che stava accadendo.

Diverse pattuglie sono giunte sul luogo della sparatoria, compreso un negoziatore, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del Suem 118.

La zona in poco tempo è stata completamente blindata ed era presente un cordone pronto a qualsiasi tipo di emergenza.

Grazie al negoziatore del nucleo investigativo dell’Arma e due squadre dei Carabinieri di Padova, la situazione è presto rientrata nella normalità e non ci sono stati feriti.

La svolta è arrivata quando poco prima dell’una di notte, quindi dopo 4 ore in cui si tentava di stabilire un dialogo pacifico, i Carabinieri sono riusciti a fare irruzione in casa e disarmare l’uomo.

Ora si trova nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Padova e ancora sono ignote le cause del terribile gesto.