“Lei veramente non sapeva” la frase di Ilary dalla Toffanin a risentirla ora è un pugno nello stomaco

Ecco qual è la frase choc di Ilary Blasi detta durante l’intervista a Silvia Toffanin, riguardo la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Continuate a leggere per scoprire qual è l’intervista choc e soprattutto la frase pronunciata dalla Blasi che sta facendo ancora rabbrividire i telespettatori di Canale 5.

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Se ci avessero chiesto qualche mese fa se Totti e Ilary si sarebbero mai lasciati, nessuno di noi avrebbe risposto di sì.

Sempre affiatati, mai una crisi, mai una discussione pubblica né un allontanamento. Dal loro matrimonio, la showgirl e conduttrice e l’ex Capitano della Roma hanno avuto sempre una condotta impeccabile.

Tutti sognavano un amore come il loro, eppure anche la loro storia è inspiegabilmente finita. In modo inspiegabile, perché ancora nessuno dei due ha voluto rilevare le ragioni della separazione.

Quello che si sa è che il Pupone ha già cambiato vita e ora si sta vivendo la sua relazione con Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi sembra non essere ancora accompagnata da nessuno.

La frase choc che nessuno ricorda

Quando scoppiò il caso sulla presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, tutti ricordano come il Pupone fece un video su Instagram in cui chiedeva ai giornalisti di lasciare in pace la loro vita privata.

L’ex Capitano della Roma, però, insospettì la maggior parte dei fan, perché non smentì la crisi. A differenza di Ilary Blasi, invece, che dopo qualche settimana decise di andare da Silvia Toffanin, a Verissimo, per parlare dei suoi progetti professionali e della sua vita privata.

La donna, infatti, parlò a lungo de L’Isola dei Famosi, il cui primo appuntamento sarebbe stato a breve, e della notizia della crisi con Francesco Totti.

La conduttrice Mediaset smentì assolutamente la crisi e parlò anche di Noemi Bocchi. Silvia le chiese se conoscesse Noemi e Ilary rispose assolutamente di no, che il marito la conosceva semplicemente perché Noemi gli aveva chiesto una foto con il figlio, dopo aver incontrato il Pupone in un centro sportivo.

Se non ricordate l’intervista e le parole di Ilary Blasi, siamo qui per rinfrescarvi la memoria:

Quando Ilary Blasi smentì la relazione tra Totti e Noemi Bocchi e dichiarò addirittura di non conoscerla… pic.twitter.com/YtMVWNgiEh — LaLUNAtica (@sono_lunatica) September 1, 2022

Come avete avuto modo di ascoltare, la Blasi ha sempre negato tutto. Eppure, come riportato da Dagospia all’inizio del 2022, non c’era proprio nulla da smentire.

Ilary e Francesco non solo erano in crisi o ma si erano già lasciati, hanno soltanto voluto annunciare la notizia con i loro tempi. Ilary conosceva già, naturalmente, Noemi Bocchi, visto che Totti e la donna erano già implicati in una relazione, ha solo scelto di non dirlo. Perché? Questo ancora nessuno lo sa.