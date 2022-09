Lady Diana col cuore spezzato. La principessa del popolo in una valle di lacrime: momento indimenticabile per lei, il piccolo era gravemente malato.

Un video di Lady Diana sta facendo il giro del mondo. La principessa sorpresa a versare lacrime per il piccolo malato. Il filmato spezza il cuore.

Diana in una valle di lacrime

Lady Spencer, l’iconica principessa del Galles, resterà per sempre nel cuore delle persone che l’hanno vissuta e conosciuta non solo personalmente ma anche attraverso interviste, testimonianze, documentari e telegiornali.

Lei, definita a buon ragione la principessa del popolo, ha da sempre occupato e ancora tutt’oggi occupa un posto speciale nel cuore dei sudditi del Regno Unito e dei suoi tanti ammiratori provenienti da ogni parte del mondo.

Sebbene il suo matrimonio con il rampollo di casa Windsor non sia stato felice, la Spencer ha avuto il coraggio di chiudere una relazione che le stava procurando solo sofferenze e dolore e di andare avanti, ricostruendosi una nuova vita insieme ad un altro uomo, Dodi Al Fayed, con il quale poi rimarrà uccisa in un tragico incidente stradale.

La principessa si è sempre distinta per la sua umanità e la sua bontà. Proprio nelle scorse ore, in occasione della commemorazione della sua morte, ha iniziato a circolare sui social un video che spezza il cuore: Lady Diana in una valle di lacrime per lui, il piccolo gravemente malato.

Il video della principessa fa il giro del mondo e commuove

Anche dopo la sua morte Lady Diana fa commuovere il mondo. Da qualche ora, in occasione della commemorazione della sua morte, sta circolando in rete un video che spezza il cuore: la principessa del Galles in una valle di lacrime per il piccolo gravemente malato.

Come sapranno i sostenitori e ammiratori della adorata Lady Spencer, la mamma di William ed Harry è sempre stata una donna che si è battuta per cause sociali e umanitarie che le stavano particolarmente a cuore come la protezione e la tutela dei minori, dei bimbi malati, dei profughi di guerra.

Indimenticabile la sua visita ad un ospedale pediatrico newyorkese dove l’ex moglie del principe Carlo fece una sorpresa meravigliosa ad alcuni bambini ricoverati in un reparto di malati di AIDS dove si trovavano minori che avevano perso i loro genitori e che non riuscivano ad essere affidati a nessuno a causa della loro malattia.

Il gesto di Diana che abbraccia un bambino malato fece emozionare il mondo. Ma non è l’unico episodio che ha conferito alla compianta principessa del Galles una luce meravigliosa, facendo rendere conto a tante persone di quanto speciale e buona sia stata, durante la sua breve vita, la principessa Diana.

Nel filmato che ha spezzato il cuore degli utenti social, si vede la principessa prendere parte ad un evento pubblico al quale sono presenti migliaia di persone. Le telecamere si soffermano però su un momento in particolare.

Il gesto di Lady Spencer spezza il cuore

La principessa si avvicina ad un bambino malato e incapace di muoversi, lo prende in braccio e lo appoggia sulle sue gambe. Lo coccola e lo tiene stretto tra le sue braccia.

I mass media hanno ripreso il momento esatto in cui la principessa, nel compiere questo gesto, si lascia travolgere dalla commozione e dalla disperazione, allo stesso tempo, versando un mare di lacrime.

Il cuore di Lady Diana è sempre stato grande, gentile e buono. La principessa, seppur fisicamente non c’è più, continua a vivere nel cuore di tutti coloro che sono stati capaci di cogliere la sua specialità.