Foggia: spari al luna park di Manfredonia, un ferito

Scene da far west quelle avvenute questa notte al luna park di Manfredonia, dove c’è stato uno scontro a fuoco.

È avvenuto intorno alle 2 di notte e la gente fuggiva ovunque nel panico generale. Per fortuna nessuno ha perso la vita.

Spari al luna park di Manfredonia

In una serata estiva come tante, il luna park diventa un luogo magico e divertente dove passare la serata e ieri notte, quello di Manfredonia era davvero stracolmo.

Intorno alle 2 di notte infatti, alcuni spari di arma da fuoco squarciano le grida di divertimento, che si trasformano in urla di orrore.

È difficile capire subito cosa sta succedendo, tuttavia il rumore degli spari è inconfondibile e le persone cominciano a correre in tutte le direzioni per mettersi in salvo.

Ma chi sta sparando? Nessuno riesce a individuare il responsabile ma la paura è tanta e in quei momenti le persone devono aver pensato ‘cosa sta succedendo?’, ‘sto correndo nella direzione giusta?’.

Un unico pensiero nella testa, quello di mettersi in salvo da quella situazione surreale in cui pochi minuti prima si assiste allo spettacolo pirotecnico e poco dopo, gli spari continuano ma stavolta non sono spettacolari fuochi d’artificio nel cielo buio, ma colpi di pistola verso la folla.

La dinamica

Al momento della sparatoria erano le 2 di notte e il luna park era pieno di gente perché era stato allestito per la festa patronale.

Giostre e palchi per i vari spettacoli, erano stati allestiti nella periferia della città di Manfredonia e questo evento, che raccoglieva sempre tantissimi visitatori, si è concluso in un modo terribile, che nessuno si aspettava.

Un agguato, ha colpito la folla festante e ancora non si conosce la mano di chi ha sparato.

I Carabinieri che stanno indagando su quanto avvenuto, hanno ritrovato 4 bossoli ma ancora non sono risaliti al colpevole.

Ora stanno ascoltando le testimonianze di coloro che erano presenti, parliamo di moltissime persone ancora fortemente scioccate che, solo per miracolo, sono ancora vive e illese.

Il bilancio infatti ha riportato solo una persona ferita, non si sa se volontariamente o meno. Chi ha sparato infatti potrebbe averlo fatto per un conto in sospeso con quest’uomo, che si chiama Giovanni La Torre ed è un pregiudicato.

Il 46enne che abita nella zona, è stato ferito a una gamba ed è stato trasportato presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. I sanitari del 118, oltre al suo trasferimento, si sono occupati di controllare anche le altre persone ma nessuno aveva riportato ferite importanti.

Le condizioni dell’uomo, con precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco, sono stabili e si rimetterà in pochi giorni.

Ad attenderlo ci sono i Carabinieri, che desiderano ascoltare la sua versione e capire chi sia stato colui che questa notte ha seminato il panico.