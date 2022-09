“Eri così bella”, ricordate Rosa di Grazia di Amici? Irriconoscibile dopo il bisturi | FOTO

Vi ricordate dell’ormai famosa ballerina ed ex allieva del noto programma Amici, Rosa Di Grazia? Lei oggi è davvero irriconoscibile, il cambiamento dall’uscita dal talent show è davvero drastico. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo e quali sono i reali cambiamenti.

La famosa ex allieva del noto ed amatissimo programma televisivo condotto proprio dalla famigerata Maria De Filippi ha nuovamente attirato l’attenzione su di sé proprio per via di alcuni drastici cambiamenti che hanno incuriosito in molti. Il suo percorso all’interno del programma ha giocato un ruolo incredibilmente fondamentale nella sua vita dal momento che ciò che oggi la caratterizza e la fa eccellere nella vita professionale l’ha acquisito proprio in sala prove nello studio del programma.

Insieme a lei vi erano altri compagni di avventura, con alcuni di questi appunti ha deciso di mantenere i rapporti con i quali ancora oggi condivide alcuni momenti della propria giornata. Anche se alcuni legami sono rimasti immutati nel tempo, la sua relazione, ad esempio, ha subito un drastico colpo. Per chi non lo sapesse la giovane ballerina si era invaghita del cantante Deddy proprio all’interno della casetta del talent.

I due infatti dopo aver condiviso molto ed aver perfino fatto progetti furti si sono definitivamente allontanati prendendo strade completamente diverse. Da allora lei ha iniziato il suo cambiamento radicale. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto quanta veridicità vi è alla base dei pettegolezzi sul suo conto.

Rosa Di Grazia, come la ritroviamo a distanza di anni dalla partecipazione di Amici

Come vi abbiamo già anticipato il suo percorso all’interno del talent le ha letteralmente spalancato le porte per una nuova carriera in questo ambito, inoltre è perfino molto seguita dal pubblico e ciò la rende un’influencer a tutti gli effetti. A scatenare argomento d’interesse però è proprio il suo cambiamento. In molti appunto in questo ultimo periodo si stanno letteralmente domandando se proprio la giovane ballerina abbia deciso di sottoporsi alle mani di un chirurgo estetico.

Circola voce infatti che Rosa abbia optato per il filler alle labbra, in molti hanno notato appunto un piccolo rigonfiamento. Non vi sono però ovviamente delle prove concrete per affermare con fermezza tutto ciò. Una cosa però è certa, la ragazza semplice ad acqua e sapone ha lasciato il posto ad una donna elegante. In varie occasioni infatti ha dato prova del suo cambiamento.