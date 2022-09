Doppio vetro del forno, come pulirlo senza smontarlo: col trucchetto della stampella torna nuovo

Ecco come pulire il forno senza smontarlo con questo trucchetto della nonna che però soltanto in pochi già conoscevano.

Continuate a leggere per scoprire questa soluzione incredibile che vi aiuterà a pulire il forno senza smontarlo affatto. Il pulito sarà impeccabile!

Come pulire il forno

Sebbene il forno non sia un elettrodomestico che, in linea di principio, utilizziamo quotidianamente, è molto importante non trascurare di pulirlo. È un elemento della cucina in cui mettiamo il cibo e l’igiene è fondamentale.

Tuttavia, non è necessario utilizzare prodotti chimici per questo, ci sono anche combinazioni che ti permetteranno di lasciarlo come nuovo e senza cattivi odori. Molti forni hanno una funzione autopulente come la pirolisi, che rompe rapidamente grasso e sporcizia a temperature molto elevate.

Tuttavia, sebbene questo stia diventando sempre più comune, non tutti hanno questa possibilità poiché sono più vecchi o più tradizionali. Ecco perché ti portiamo i migliori trucchi per pulirli con il minimo sforzo possibile e con prodotti naturali che sicuramente hai in casa.

Se desideri un’opzione molto naturale senza prodotti chimici, bicarbonato di sodio e aceto sono due ottime alternative per renderlo perfetto. Mescolare quindi mezza tazza di bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua fino a formare una pasta.

Stendetelo su tutte le pareti interne del forno e lasciate agire per una notte. Puoi anche aggiungere un po’ di sale al bicarbonato per fare una pasta e strofinare sulle macchie più persistenti.

Dopo aver lasciato riposare entrambe le opzioni, rimuovere con un panno umido e, se necessario, utilizzare una spatola. Per una migliore pulizia si può spruzzare aceto sulle parti dove c’è ancora sporco e risciacquare con acqua fino a quando non è immacolato.

Il limone è un ottimo sgrassante naturale, che pulisce e scioglie facilmente grasso e sporcizia. Inoltre, è antibatterico, antisettico e lascerà un gradevole odore in tutta la tua cucina. Quindi, rimuovere le griglie o le barre dal forno.

Spremete due limoni e versate il succo direttamente sulla teglia con un terzo di acqua. Se volete potete aggiungere anche le bucce di questo frutto. Dopodiché, reinserire la teglia e avviare l’apparecchio a circa 120 gradi per 30 minuti.

Trascorso questo tempo, spegnete e fate raffreddare. Una volta che è molto freddo, strofinare le pareti interne con una spugna imbevuta di acqua e limone per rimuovere lo sporco. Se ne hai bisogno puoi usare una spatola di plastica o di silicone. Asciugate il forno con un canovaccio pulito e il gioco è fatto.

Anche se può sembrare sorprendente, la Coca-Cola è anche uno dei prodotti per la pulizia più efficaci. La sua effervescenza e l’acido fosforico rendono questa bevanda perfetta per sgrassare e persino disintasare.

Quindi, immergere il vassoio o le barrette in questo liquido per 15 minuti. Sciacquateli con acqua, asciugateli e li avrete pronti. Per l’interno del forno, versateci sopra un bicchiere di Coca-Cola, accendete per qualche minuto fino a quando vedrete che sarà evaporata.

Passa una spugna umida su tutte le pareti e l’avrai pulita. Tutte queste opzioni funzionano molto bene per eseguire una pulizia molto accurata. Tuttavia, a volte questo apparecchio necessita solo di una revisione esplicita per rimuovere lo sporco o il grasso dalla superficie.

Per fare questo, è meglio versare due bicchieri di acqua calda con un altro di aceto nella teglia. Accendete a 200ºC e lasciate agire il composto per mezz’ora. Dopo questo dovrai solo passare un panno pulito in modo che il tuo forno sia perfettamente immacolato.

Il trucco della stampella che ti cambierà la vita

Non tutti lo sanno, ma un modo davvero efficace per pulire il forno è quello di utilizzare una stampella, anche nota come gruccia, quella con cui appendiamo i vestiti nell’armadio.

Ma perché dovrebbe servirci? Perché alcuni forni sono dotati di doppio vetro, che impedisce una pulizia profonda.

Quello che dovremo fare è sfruttare il potere dell’uncino della nostra gruccia, a cui dovremo fissare un panno precedente immerso in una soluzione pulente.

Ora dobbiamo incastrare la gruccia tra i due vetri e procedere con movimenti regolari per pulire il forno profondamente.