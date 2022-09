“Contiene pesticidi”, scatta il richiamo alimentare: lo stanno portando tutti indietro | Non consumarlo

Nelle scorse ore, è stato diffuso un richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute che ha comunicato il rischio importante di questo alimento. Proprio poco fa, gli addetti al caso hanno eliminato il prodotto dagli scaffali di tutti i punti vendita interessati: scopriamo di più.

Nel corso degli anni abbiamo sentito più volte parlare di richiami alimentari, come durante il periodo della terribile diffusione della diossina o della mucca pazza. E’ terrificante pensare che alcuni prodotti che si trovano tra gli scaffali di supermercati o negozi, possano essere pericolosi per la salute umana. Ma non sempre significa che l’alimento faccia male o che assumendolo ci siano gravi conseguenze per il consumatore, a volte il prodotto viene richiamato solamente perché non rispetta i limiti di legge.

Nella maggior parte dei casi, i richiami che vengono pubblicati dal Ministero della Salute, hanno un grande clamore mediatico, scatenando così un vero e proprio scandalo e rabbia di massa tra i consumatori. Proprio come è accaduto nelle scorse ore, un prodotto alimentare è stato rimosso da tutti i supermercati, negozi e alimentari perché è stato considerato dannoso per la salute: scopriamo di quale alimento si tratta e il motivo del richiamo.

Richiamo alimentare: nome del prodotto e il motivo del richiamo

Il richiamo alimentare è avvenuto perché il prodotto di cui tra poco vi parleremo è nocivo, addirittura, secondo le norme di sicurezza potrebbe avere degli effetti molto gravi sulla salute umana.

Ma per quale motivo? A rendere l’alimento così pericoloso è la presenza di un pesticida, che si chiama, Clorpyriphos. Nelle scorse ore, il Ministero della Salute ha rilasciato un comunicato con tutte le indicazioni necessarie riguardo il richiamo alimentare: scopriamo di più.

Richiamo alimentare: il comunicato del Ministero della Salute | FOTO

Lo stabilimento di produzione dell’alimento si trova a Dakar, in Senegal, ed il nome del produttore è Sonacos. Il lotto di riferimento è 6044000106039 e la data di scadenza è il 29/04/2023. Inoltre, la ragione sociale dell’OSA è Blu Wave Seafood ltd Main Street Union Hall CO Cork Ireland.

Purtroppo, nella notifica del Ministero della Salute, pubblicata sul sito web ufficiale, non si capisce con certezza quale sia nello specifico il prodotto in questione, dato che manca la prova visiva. Grazie alle nostre ricerche pare che si tratti proprio delle arachidi in guscio, confezionate in sacchetti di plastica trasparenti.

Si consiglia a tutti i consumatori che hanno acquistato il prodotto, di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato, anche senza lo scontrino. Ovviamente, ci sarà un rimborso o un cambio con altra merce.