Canone RAI a costo zero, il trucchetto legale per smettere di pagare e continuare a guardarlo

Come richiedere l’annullamento del Canone RAI

Sono tantissimi gli italiani che vorrebbero liberarsi del pagamento del Canone RAI. Ecco che per questo oggi vi sveliamo un metodo semplicissimo per smettere di ricevere questo costo aggiuntivo in bolletta.

In base a quanto rivelato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, possono inviare un modulo di esenzione tutti coloro che sì hanno un’utenza elettrica registrata, ma che non sono in possesso di un televisore.

Per liberarsi da questo pagamento, non devono fare altro che inviare l’apposito Modulo di Esenzione dal Canone Rai all’Agenzia delle Entrate dopo averlo compilato. E’ reperibile proprio sul sito.

Una volta inviato, se la domanda è andata a buon fine non si dovrebbe più pagare il Canone RAI. A quel punto, però, non si potrebbe neanche più vedere la TV.

Come continuare a guardare la tv senza pagare

La soluzione è quella di usare un altro dispositivo elettronico diverso dal televisore o un apparecchio utilissimo, che vi aiuterà a continuare a vedere la TV.

Il dispositivo elettronico in questione può essere un computer o un tablet, mentre l’apparecchio utile a cui ci riferiamo è il Fire TV Stick di Amazon.

In questo modo, anche se non avete in televisore in casa, quello che dovrete fare è connettervi alle emittenti televisive a cui siete più affezionati con un metodo alternativo che però vi permetterà di non pagare più il Canone.

