“Auguroni alla coppia”, Serena Bortone a nozze: proprio lui gli ha detto sì | FOTO

Serena Bortone al settimo cielo, proprio lui gli ha detto di sì: tantissimi auguri alla coppia che ha deciso di fare il grande passo!

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” spiazza tutti. Arrivano le nozze a sorpresa: lui gli ha detto sì. La foto fa il giro del web, che grande emozione!

Serena Bortone emoziona i social

Serena Bortone è una delle conduttrici più amate della Rai. Proprio qualche giorno fa, è stato annunciato che a partire dal 5 settembre, tornerà lei al timone della trasmissione “Oggi è un altro giorno” per il terzo anno di seguito.

Il programma della rete ammiraglia che tanto piace ai telespettatori, terrà compagnia al pubblico per un altro lungo anno televisivo. La Bortone ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato del successo ottenuto con la scorsa edizione e delle novità che vedremo nella nuova, a partire dalla divisione in due parti del programma.

Nella prima parte ci sarà spazio da dedicare a interviste a personaggi del mondo dello spettacolo ed esibizioni live, mentre nella seconda parte si parlerà di cronaca, politica e attualità.

Ad attirare però l’attenzione di tutti è una foto che sta facendo il giro del web e che ha emozionato tutta Italia: la Bortone a nozze, lui gli ha detto sì. Che evento meraviglioso!

Lui gli ha detto sì: la foto emoziona

Serena Bortone emoziona l’Italia e il web. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” va a nozze! Purtroppo non si tratta del suo matrimonio, almeno per il momento, i fan si augurano però che questo lieto giorno possa arrivare presto anche per lei, ma dell’evento speciale di due suoi cari amici.

La Bortone ha avuto un ruolo davvero meraviglioso, quello di officiante e legale rappresentante al matrimonio di due intimi amici, Pietro e Victor che grazie a lei, oggi sono ufficialmente sposati.

La bella Serena si è mostrata sul suo profilo Instagram felicissima di poter officiare un matrimonio tra due persone che si amano alla follia. Sorridente e bellissima, con un tailleur fusia acceso e la fascia tricolore, la conduttrice era davvero uno splendore.

Il suo post è piaciuto tanto ai fan che si sono congratulati non solo con lei per il meraviglioso gesto ma anche con i due giovani che hanno deciso di compiere il grande passo.

Tra i tanti commenti di congratulazioni, è arrivato anche quello di Simona Izzo che ha voluto ricordare alla Bortone che anche lei ha fatto da officiante alle nozze di due suoi cari amici.

Il rito civile che ha permesso a Victor e Pietro di convolare a nozze, ha rallegrato tutta Italia e soprattutto i fan della Bortone che si sono complimentati con lei per il gesto inaspettato.

Tanti commenti di auguri anche per i due sposi che, bellissimi ed emozionati, entrambi elegantissimi nei loro smoking blu, hanno commosso i social. Che grande emozione per la Bortone che è stata la madrina di un evento così importante.