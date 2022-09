Addio sangue dalle lenzuola, altro che acqua ossigenata: togli tutto con l’ingrediente che usi in cucina

By

Come eliminare il sangue dalle lenzuola

Per rimuovere le macchie di sangue, una delle soluzioni di cui hai bisogno è il perossido di idrogeno. Il motivo è che elimina i microrganismi per ossidazione, cioè in qualche modo li “brucia”.

Poiché può sbiancare, indebolire o macchiare determinati tessuti, è meglio testare una piccola area poco appariscente dell’indumento macchiato. Versare abbondante acqua ossigenata direttamente sulla macchia (diluire con il 50% di acqua se sono tessuti delicati) e lasciare agire per circa 2 minuti.

Usando un panno pulito, strofinare bene in modo che il liquido penetri nel tessuto. Lavare il capo come di consueto e sempre con acqua fredda per evitare che la macchia si solidifichi.

Siamo chiari che la cosa ideale e più efficace è trattare una macchia non appena si manifesta. Ma non è sempre possibile, o quando lo vediamo, è già troppo tardi. Il dentifricio, rimedio infallibile anche per pulire l’argento e restituirgli l’aspetto lucido, sarà il responsabile dell’opera del miracolo.

Naturalmente, se il capo è delicato e la macchia si trova in un punto molto visibile, si consiglia di fare prima una piccola prova su un’area più piccola e meno visibile. Metti del dentifricio bianco, senza gel o mentolo verde, sulla zona macchiata di sangue.

Lascia asciugare completamente in modo che penetri bene nella macchia. Sciacquare con acqua fredda. Applicare sapone neutro e strofinare. Mettilo in lavatrice e lavalo come al solito, ma sempre con acqua fredda.

Anche se la maggior parte delle macchie di sangue si verificano sui vestiti, tappeti e materassi non sono esenti da questo fastidioso incidente. Ed ecco che arriva il momento più difficile: come rimediare se le macchie di sangue sono vecchie? Acqua e sale. Il trucco per rimuovere vecchie macchie di sangue dal materasso. Mescolare una piccola quantità di acqua con il sale fino a formare una pasta e applicarla sul materasso, quindi lasciare riposare.

Ecco il metodo definitivo

Non tutti lo sanno, ma esiste un metodo definitivo e rivoluzionario che ci aiuterà a eliminare definitivamente le macchie di sangue dalle nostre lenzuola.

Questo metodo usa un ingrediente sempre presente nelle nostre cucine, che è il limone.

Tutto quello che dovete fare è spremere alcuni limoni, ricavarne il succo e versarlo sulla macchia delle vostre lenzuola macchiate.

Lasciate riposare il lenzuolo per qualche ora, dopodiché sciacquate con acqua fredda.