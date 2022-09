Addio lenzuola stropicciate, il trucchetto della lavanderia: buttane un cucchiaio in lavatrice

Cercare di addormentarsi con le lenzuola stropicciate durante le calde notti estive è davvero difficoltoso. Al contrario se si hanno lenzuola morbide e fresche dormiamo con una sensazione di benessere.

Inoltre è indubbio che alcuni tessuti aiutano a rendere più sopportabile la sensazione di essere travolti dalle alte temperature.

Non tutto dipende dalla fibra scelta, ma anche dal tessuto che ne risulta, oltre ad aspetti come il suo spessore.

Per quanto riguarda le fibre, quelle naturali sono le migliori e, nello specifico, il cotone è il re delle fibre vegetali, ma non qualsiasi.

Più lunghe sono le fibre, meglio è. L’egiziano è il più emblematico ed è considerato un lusso. Le lenzuola di cotone egiziano sono un successo sicuro nel vostro letto per un riposo ristoratore.

Se parliamo di fibre animali, le lenzuola di seta in estate sono le più fresche, ma se sudiamo molto meglio dimenticarle perché non assorbono l’umidità.

Le lenzuola per il letto dei bambini devono essere della migliore qualità. È fondamentale che durante il processo di produzione non siano state utilizzate sostanze chimiche, cosa molto comune in modo che i tessuti non si restringano o abbiano meno grinze quando vengono estratte dalla lavatrice.

Motivo in più per utilizzare prodotti naturali come l’aceto che eliminando il calcare aiuta a distendere le fibre delle lenzuola.