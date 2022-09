3 gesti toccanti della Regina che ha rivolto sul feretro di Lady Diana: l’ultimo è davvero straziante

Sono ben tre gli incredibili gesti che sua maestà la Regina Elisabetta ha rivolto nei confronti del feretro della povera Lady Diana. L’ultimo saluto straziante per lei. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa ha fatto la Regina e cosa hanno scatenato le sue gesta.

Sono incredibilmente notevoli le vicende che vedono proprio la famiglia reale in difficoltà proprio per via dei comportamenti dei vari membri di quest’ultima. Facendo parte di una realtà difficilmente comprensibile agli occhi dei comuni cittadini, in diverse occasioni la corona è stata fortemente criticata e brutalmente derisa dal proprio popolo estremamente deluso. Nonostante ciò però i fedeli non hanno mai perso la propria fede nella corona e soprattutto nella loro Regina, la quale fina dalla tenera età ha ricoperto un ruolo così fondamentale per gonzo di loro.

Purtroppo però, soprattutto negli anni passati, la delusione vista negli occhi del popolo era davvero molta. In particolare il giorno della morte dell’incredibile Lady Diana, la quale appariva come una meravigliosa creatura agli occhi di tutto il mondo. la sua gentilezza e la sua bontà d’animo hanno letteralmente conquistato tutti noi. Sono però molti gli avvenimenti accaduti e, come ben saprete Lady Diana difficilmente sottostava a delle regole da lei considerate inopportune.

Inoltre si è trovata davanti ad una situazione particolarmente incresciosa nel suo matrimonio con il Principe Del Galles Carlo. Da allora appunto si è allontanata dalla famiglia ed ha iniziato a vivere la vita con molta più spensieratezza, ovviamente non allontanandosi mai troppo dai figli da lei tanto amati.

I 3 gesti compiuti dalla Regina Elisabetta in persona davanti al feretro di Lady Diana, gesti del tutto sconvolgenti

Per chi non lo sapesse la famosa e tanto amata Diana Spencer ci ha lasciati proprio il 31 agosto del 1997, per via di un terribile e drammatico incidente che l’ha vista coinvolta. La notizia della sua scomparsa ha letteralmente messo in ginocchio tutti i sudditi della Corona, tutto il mondo piangeva la sua scomparsa. Una sola persona però non si è mostrato dispiaciuta agli occhi del pubblico e proprio per questo motivo quest’ultimo è rimasto terribilmente deluso tanto da non credere più in lei.

Stiamo ovviamente parole proprio della Regina Elisabetta stessa. Ebbene sì, ricoprendo un ruolo di tale importanza in realtà lei non era affatto tenuta a mostrarsi addolorata della sua scomparsa, questo però ha generato il caos. Per questo motivo infatti lei stessa, sotto lo stretto consiglio del proprio consigliere personale e della famiglia tutta, ha deciso di compiere ben tre gesti fuori programma.

Al passaggio della bara con al suo interno la povera Diana Spencer, la monarca ha fatto un leggero inchino anche se lei non fosse affatto tenuta a farlo. Ha deciso inoltre di farle avere un funerale reale anche a Diana Spencer, nonostante lei non lo fosse più dal momento che il suo matrimonio con il Principe Carlo era ormai terminato. Oltretutto, sotto sua stessa decisone, ha fatto posare la bandiera reale proprio sulla bara di Lady D. come segno di riconoscimento. Questi tre gesti in realtà sono solo alcuni dei comportamenti adottati dalla regina ed inoltre la vicenda che la lega alla morte dell’ex consorte di suo figlio sono innumerevoli.