Valmontone: incidente fra due auto, ferito un uomo nel frontale

Questa mattina è avvenuto un violento incidente stradale a Valmontone, precisamente in Via della pace. Si tratta di un frontale fra due vetture.

Nonostante la gravità del sinistro, il bilancio non comprende nessun morto ma solo un ferito.

Incidente a Valmontone

Spesso la distrazione, l’alta velocità, le condizioni di guida non lucida da parte del conducente, possono portare a violenti sinistri stradali.

Queste e mille altre cause, provocano tragedie spesso mortali, questa volta è il turno di un sinistro fra due auto avvenuto questa mattina a Valmontone, in provincia di Roma.

Fortunatamente non ci sono stati morti ma l’alta velocità ha causato un impatto fortissimo, infatti le vetture sono rimaste completamente distrutte.

In via della Pace, sulla strada che dal casello dell’autostrada porta fino all’outlet e al parco divertimenti antistante, le due automobili si sono scontrate in un frontale che poteva essere anche mortale.

La causa è ancora da stabilire, probabilmente si tratta di una manovra azzardata ma nessuna ipotesi viene scartata dagli inquirenti che stanno indagando, anche con l’aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Non è la prima volta che accadono incidenti simili in questa via, poiché ci sono alcuni tratti rettilinei in cui gli automobilisti premono troppo sull’acceleratore e spesso le conseguenze sono molto più gravi.

La cronaca è sempre piena di incidenti catastrofici ma miracolosamente questa volta nessuno, né gli automobilisti né altri utenti della strada, è deceduto.

Diverse squadre in azione

Le vetture sono rimaste quasi completamente distrutte nella parte anteriore e ci sono volute alcune ore per liberare la zona, infatti le forze dell’ordine hanno recintato l’area per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Oltre ai Carabinieri sono giunti anche i soccorritori del 118 per accertare lo stato delle persone coinvolte. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Colleferro, l’altro uomo alla guida della seconda vettura ha riportato solo ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre i feriti dall’abitacolo. Al termine dei rilievi, la zona è stata messa in sicurezza e il traffico ha ripreso normalmente.

I coinvolti sono sotto shock e gli agenti attendono la loro completa guarigione per poter ascoltare la loro versione dei fatti e capire cosa sia successo, dunque accertare poi eventuali responsabilità.