“Se Ilary non l’avesse fatto…”, finalmente parla Totti: tutta la verità dietro l’addio

Dopo molto tempo dalla notizia del divorzio il noto Francesco Totti ha finalmente deciso di esporsi dicendo la sua proprio a riguardo dei fatti accaduti. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare tali parole. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo e cosa è stato affermato.

Da quando i due famosissimi personaggi pubblici non hanno fatto altro che incrementare un chiacchiericcio già legato al passato confessando pubblicamente le sorti del loro matrimonio tutti i riflettori sono severamente puntati su entrambi. Sono innumerevoli le versioni di ciò che è accaduto che vedono come protagonista proprio lui, descritto come ungono che in realtà non somiglia affatto al grande Pupo di Roma. La versione dell’avvicinamento con l’ombrai nota Noemi Bocchi ha letteralmente spiazzato chiunque e proprio per questo motivo infatti sono svariati i fan che tuttora cercando di capire cosa sia realmente successo fra i due.

Dal loro annuncio entrambi hanno semplicemente preso strade completamente sparate senza incontrare più l’uno lo sguardo dell’altra. tutti conosciamo la loro storia, tutti sappiamo infatti che hanno condiviso tutto in questi ultimi 20 anni ed insieme hanno creato una meravigliosa famiglia.

La domanda sorge quindi spontanea: cosa ha scatenato tutto questo, quel è stato il punto di rottura che li ha realmente allontanati? Nella risposta di Francesco pare che ci sia una risposta, anche se velata, a queste domande. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e quali sono le sue parole.

Francesco Totti parla finalmente della separazione

Come vi abbiamo già anticipato i sospetti attualmente sono molti e tutti coloro che hanno seguito la vicenda fin dal primo incontro dei due diretti interessati sono rimasti letteralmente sconvolti nel vederli annunciare il divorzio. Fino ad oggi però, tutto ciò che è trapelato è stato reso pubblico solo grazie all’intervento di amici. Entrambi appunto hanno severamente evitato di rilasciare una comunicazione ufficiale o anche semplicemente ufficiosa. Nelle ultime ore però pare che sia spunta fuori il reale pensiero del Pupo di Roma riguardo alla sua ex compagnia di vita Ilary Blasi.

«Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato»

Secondo quanto affermato da Alex Nuccetelli queste sono le parole del suo caro amico Francesco Totti, le quali mostrano una volta per tutte che in realtà da parte sua non vi è alcun rancore ed anzi il bene che l’ha sempre legato a lei è rimasto immutato.