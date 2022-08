Schiuma da barba sulla scopa, perché lo stanno facendo tante le casalinghe italiane

Ecco che vi sveliamo perché dovreste sempre aggiungere la schiuma da barba sulla vostra scopa. Il rimedio è davvero rivoluzionario.

Oggi ci concentreremo sulla pulizia delle fughe delle piastrelle. Esistono tanti metodi per farle tornare come nuove.

Ma continuate a leggere per scoprire come mai tantissime casalinghe stanno aggiungendo la schiuma da barba sulla scopa di casa. Nessuno si aspettava che funzionasse davvero.

Come pulire le fughe delle mattonelle

Le piastrelle del pavimento, e soprattutto le fughe tra di esse, si sporcano molto rapidamente. Ciò accade in connessione con il loro uso quotidiano.

A seconda della causa della loro contaminazione, è necessario scegliere un metodo specifico per pulirle. Vale anche la pena notare che spesso si scuriscono semplicemente a causa del tempo, ad esempio quando la piastrella non viene cambiata per più di 10 anni.

Ma in tutti questi casi, i pavimenti possono essere ravvivati ​​con le stesse modalità. Per pulire le fughe, potresti non aver bisogno di tanti prodotti, ma solo di una parte di essi. La scelta di un metodo di purificazione specifico va fatta in base a ciò che ha portato alla comparsa dello sporco.

È inoltre necessario strofinare lo sporco con molta attenzione, in modo che non danneggi non solo la piastrella stessa, ma anche le giunture tra di essa.

Pulisci le piastrelle del pavimento ogni giorno, ma lo spazio tra di loro è ancora annerito? La tua domanda è… come pulire le fughe del pavimento in modo che siano impeccabili

Beh, sai che possono tornare bianche. Per fortuna, in commercio esistono degli sbiancanti per fughe che, come suggerisce il nome, hanno la funzione di restituire quel caratteristico colore bianco.

Se scegli di usarlo, dopo aver ripassato ogni giunto, lascialo asciugare per circa 15-20 minuti. Segui comunque le istruzioni. Quindi, strofina nuovamente il pavimento con acqua calda per rimuovere gli eccessi. Ed ecco fatto!

Il tuo pavimento tornerà come nuovo in pochi minuti. Durante questo processo, indipendentemente da come pulisci i giunti del pavimento, potresti vedere che il giunto inizia ad aprirsi.

Prima di utilizzare qualsiasi tipo di intonaco, cogli l’occasione per ripararlo utilizzando un sigillante per fughe. Quindi continua con la pulizia delle piastrelle. Esiste un metodo casalingo, però, davvero efficace e che ci aiuta a risparmiare i soldi dello sbiancante. Continuate a leggere l’articolo per scoprirlo!

Perché aggiungere la schiuma da barba alla scopa

Non tutti lo sanno, ma un metodo incredibile e definitivo per pulire le giunture delle piastrelle di casa è quello di aggiungere della schiuma da barba alla vostra scopa.

Tutto quello che dovete fare è aggiungere un quantitativo di schiuma da barba piuttosto abbondante ai bordi della vostra scopa e iniziare a strofinare.

In poco tempo vi renderete conto che le fughe delle vostre piastrelle saranno come nuove, bianche com’erano la prima volta che le avete installate.

E voi conoscevate questo metodo rivoluzionario? Fatecelo sapere!