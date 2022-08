Mestoli in legno stracolmi di batteri, li uccidi tutti col metodo del bicchiere: 100% affidabile

L’aceto bianco è il detersivo per la casa per eccellenza. Con questo prodotto non è solo possibile pulire le attrezzature in legno della cucina, ma anche il vetro e i mobili in legno!

La pulizia del legno con aceto può essere eseguita quotidianamente, senza che questo rechi danni al materiale, inoltre è un potente disinfettante naturale.

Per preparare un buon detergente per i mestoli in legno, sarà sufficiente scaldare acqua e aceto nella misura di una tazza di acqua per tre tazze di aceto bianco.

Una volta calda la miscela si spegne il fornello e si inseriscono i mestoli in legno dal lato del cucchiaio, nel liquido bollente almeno per 5 minuti.

Alla fine si dovrà solo sciacquare per eliminare ogni traccia di aceto e asciugati su di un canovaccio pulito.

Il risultato sono dei mestoli non solo puliti, ma anche disinfettati e profumati, come appena acquistati.

Ma attenzione questo metodo di pulizia prevede esclusivamente l’aceto di vino bianco, perché quello di vino rosso, finirebbe per scurire i mestoli e non di sbiancarlo come con l’aceto bianco.

Non si possono lavare le stoviglie di legno in lavastoviglie. Il detergente del processo di lavaggio viene imprigionato sulle superfici.