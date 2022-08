Ilary Blasi senza freni, dopo l’addio a Totti ‘demolisce’ Noemi Bocchi: asfaltata così | FOTO

Ecco che vi sveliamo qual è stato l’ultimo schiaffo di Ilary Blasi a Noemi Bocchi. La conduttrice non ci sta proprio e reagisce così.

Continuate a leggere per scoprire quali sono gli ultimi sviluppi della vicenda che continua a tenere tutti i telespettatori e gli appassionati di gossip con il fiato sospeso.

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a rimanere al centro dell’attenzione mediatica.

La coppia si è inaspettatamente detta addio dopo tanti anni di matrimonio e tre figli. Già Dagospia aveva rilasciato delle dichiarazioni choc all’inizio di questo 2022, ammettendo la crisi tra i due e introducendo la figura di Noemi Bocchi, che sarebbe stata la nuova fiamma del Pupone.

Dopo la smentita di Totti su Instagram e di Ilary Blasi in diretta tv, è stata la stessa coppia a rimangiarsi la parola e ad annunciare la separazione, che sarebbe dovuta avvenire nella totale privacy per tutelare i tre figli ancora minorenni.

In tanti si sono scagliati contro Ilary per aver evidentemente mentito in diretta tv (aveva anche detto di non conoscere Noemi e che le paparazzate allo stadio fossero state montate ad arte dai giornalisti) e contro Totti per aver rinunciato a quella che ancora oggi è una delle donne più desiderate del mondo dello spettacolo.

Ora arriva la risposta di Ilary, secondo alcuni una vera e propria frecciatina a Noemi Bocchi.

Lo schiaffo di Ilary a Noemi Bocchi

Nelle ultime ore, sta circolando una foto incredibile pubblicata su Instagram da Ilary Blasi.

Nello scatto in questione, la donna si mostra sdraiata sulle piastrelle della piscina mentre indossa gli occhiali e il pezzo inferiore del costume.

Ilary ha proprio dimenticato il pezzo superiore e ha deciso di mostrarsi in un modo piuttosto sexy e avvenente che ha stuzzicato la fantasia di molti.

Gli utenti più attenti, però, hanno notato una netta somiglianza tra questo scatto e le paparazzate fatte a Noemi Bocchi al mare quest’estate. Eccone un esempio:

Secondo molti, Ilary avrebbe voluto lanciare una frecciatina a Noemi, mostrando il suo fisico statuario.

Le reazioni dei fan non si sono fatte affatto attendere. In tanti hanno commentato il fisico di Ilary, paragonandolo a quello della Bocchi. Secondo la maggioranza dei fan, la Blasi vincerebbe 10 a 0.

Tra i commenti si legge “hai dato uno schiaffo morale” o “somigli a Noemi” e poi ancora “cosa si è lasciato scappare il Pupone?”. Insomma, Ilary ha proprio centrato il suo obiettivo, se questo era.

E voi cosa ne pensate? Credete anche voi che la foto sia una frecciatina a Noemi o che la conduttrice abbia già voltato pagina? Fatecelo sapere!