“È tornata a casa”, l’annuncio che milioni di italiani stavano aspettando: Al Bano felicissimo

I fan di Al Bano Carrisi sono rimasti commossi dal ritorno a casa della donna nelle tenute del cantante. Ecco la notizia che sta facendo il giro del web.

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo che grazie alla sua voce e alle sue canzoni ha conquistato tante generazioni che ancora oggi riconosco in lui un grandissimo talento.

L’uomo è stato sposato dal 1970 al 1999 con Romina Power, conosciuta sul set del film Nel Sole e da quel momento hanno vissuto assieme una bellissima storia d’amore che nessuno pensava potesse finire.

Al Bano: torna a casa dopo tanti anni

Grazie ai loro duetti e ai film girati assieme, Al Bano e Romina divennero la figura dell’amore perfetto ma qualcosa ha mandato in tilt la loro storia che è poi tramontata dopo 19 anni di matrimonio.

Nel 1993, la loro primogenita Ylenia, scompare misteriosamente dopo un viaggio in solitaria in Belize e a New Orleans. Secondo alcune ricostruzioni e testimonianze la ragazza si sarebbe buttata nelle acque del Mississippi dichiarando di appartenere alle acque.

Altre versioni invece, la vogliono in compagnia di Alexander Masakela, un uomo che Ylenia considerava suo guru e in seguito sospettato per la sparizione della ragazza ma scagionato per mancanza di prove.

Secondo Romina, l’uomo ha soggiogato e segregato sua figlia facendola entrare nel giro della tratta delle bianche e ancora oggi è fortemente convinta di questa versione mentre Al Bano ha ottenuto dal tribunale di Brindisi un certificato di presunta morte di sua figlia.

Il gesto del cantante non è molto piaciuto a Romina e i due per molti anni non si sono riavvicinati fino al 2013 quando hanno cominciato a cantare nuovamente insieme per un concerto evento a Mosca.

Nel 2020 sono tornati con un brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio, intitolato Raccogli L’attimo presentato fuori gara al Festival di Sanremo, anche se a detta dell’autore il brano doveva essere in gara ma la donna non se l’è sentita.

Dopo il matrimonio con Romina, dal 2000 Al Bano è legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso che da poco ha compiuto 50 anni e si è mostrata molto felice e innamorata col suo uomo.

Ma la donna, non ancora diventata la nuova signora Carrisi, presto in casa avrà una nuova presenza femminile, perché secondo alcune indiscrezioni qualcuno che è stato lontano da Al Bano per molti anni sta per tornare sotto lo stesso tetto.

Di nuovo insieme

Stiamo parlando proprio di Romina. Pare che i due, secondo alcune indiscrezioni, nell’ultimo periodo si siano riavvicinati tornando ogni giorno di più alla complicità che c’era un tempo mettendo da parte i vecchi malumori.

Gli ex coniugi saranno impegnati in alcuni concerti nei prossimi mesi e sembra che Al Bano sia anche alle prese con il brano che potrebbe portarlo nuovamente in gara al prossimo Festival di Sanremo.

La notizia che in questi giorni sta facendo il giro del web è proprio quella che vuole Romina tornare ad abitare a Cellino San Marco, nella tenuta del suo ex marito e la decisione è stata presa da entrambi per via di rendere più facile la preparazione dei loro concerti.

Non sappiamo come l’abbia presa Loredana Lecciso, ma qualora la notizia si rivelasse vera, significa un passo importante per la coppia in quanto non abbiamo mai avuto modo di vedere un interazione tra Romina e Loredana e questo significherebbe anche una tregua tra le due.

Inoltre, nella tenuta, vivono anche Jasmine e Albano Jr, i due ultimi figli di Al Bano avuti con la Lecciso che si ritroverebbero a convivere assieme alla madre dei loro fratelli.

A quanto pare, Al Bano vorrebbe riunificare tutti i suoi cari, sotto ad una grande famiglia, con la speranza che da un giorno all’altro possa tornare anche Ylenia, la figlia scomparsa ma mai dimenticata.