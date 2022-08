Crotone: l’esplosione di un container su nave causa 3 morti e 4 dispersi

By

Ancora da accertare le cause all’origine dell’esplosione verificatasi a bordo di una nave a Crotone, in cui è morto parte dell’equipaggio.

L’esplosione ha colpito un container che si trovava sull’imbarcazione e oltre ai morti ci sono anche 4 persone disperse.

Esplosione di un container a Crotone

Terribile esplosione a Crotone, dove un container che si trovava a bordo di una nave, è esploso violentemente causando 3 morti e 4 dispersi in mare, tutti facenti parte dell’equipaggio.

Ancora sono da accertare le cause dello scoppio avvenuto nel rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone, così come non è stata resa nota l’identità delle persone coinvolte.

La nave aveva una bandiera straniera e ora sono in corso le ricerche da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco per cercare coloro che mancano all’appello.

Sempre in queste ore, sono in corso di accertamento le cause dell’esplosione che, oltre a diversi morti e dispersi dell’equipaggio, ha provocato anche il ferimento di un altro individuo che ora si trova ricoverato nell’ospedale di Crotone.

Insieme ai Vigili del Fuoco, anche la Capitaneria di Porto è a lavoro per gestire l’emergenza.

Le indagini

A indagare su quanto avvenuto sono i Carabinieri di Crotone, coadiuvati dagli uomini della Capitaneria di Porto, i quali attendono che le persone coinvolte si riprendano per raccontare la loro versione dei fatti.

Gli agenti stanno ascoltando diversi testimoni presenti nel Porto al momento dello scoppio e hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza per far luce su questa vicenda.

Resta anche da capire cosa ci fosse nel container, la cui esplosione è stata davvero molto dannosa, infatti i cadaveri delle 3 persone sono stati sbalzati sulla banchina e in mare, quest’ultimo è stato recuperato da un’altra imbarcazione.

La tragedia si è consumata oggi pomeriggio e a questo bilancio terribile si aggiunge anche una persona dell’equipaggio che si trova in stato confusionale, fortemente sotto shock, infatti è stata soccorsa e calmata.

Forse il container trasportava materiali altamente infiammabili oppure sostanze che per una piccola scintilla sono esplose, ancora non si sa nulla riguardo al contenuto e questo è uno dei punti chiave che gli inquirenti stanno cercando di capire.

Inoltre, si cerca di sciogliere anche un altro nodo, ovvero capire se il gesto sia stato doloso oppure si è trattato di un incidente dovuto magari a una distrazione o un gesto di superficialità che ha poi innescato l’esplosione.