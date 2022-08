Chanel, avete capito che macchina vuole in regalo da papà Totti? Costa quanto un appartamento

Non vi immaginerete mai che regalo vorrebbe la piccola Chanel da papà Francesco Totti, gli ha chiesto una macchina che costa proprio quanto un appartamento. Ecco tutti i dettagli a riguardo: che modello è e quanto costa.

In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare della famiglia Totti, la quale ha vissuto un periodo particolarmente difficile dal momento che i due grandi personaggi publici hanno deciso di allontanarsi inaspettatamente. Molti sono i chiacchiericci che tuttora circolano sul loro divorzio ed oltretutto anche sulla reazione dei figli al loro allontanamento. La diretta interessata infatti è finita anch’essa nell’occhio del ciclone proprio per via di alcuni suoi post pubblicati sui vari profili social, dai quali infatti ha deciso di allontanarsi per un breve periodo.

Successivamente però si è mostrata apertamente ed ha continuato a vivere la sua vita tranquillamente tentando ben salda la sua privacy proprio come è giusto che sia. Inoltre ha deciso di trascorrere le proprie vacanze estive assieme ad entrambi i genitori, prima è volata con la mamma in Tanzania, successivamente proprio con quest’ultima ha trascorso dei giorni a Sabaudia dove è poi rimasta insieme a papà Francesco.

Nonostante i dettagli che continuato a trapelare riguardo proprio il divorzio dei genitori la giovane adolescente si mostra pubblicamente senza alcun problema apparendo serena e spensierata. Lei stessa infatti ha deciso di rivelare un suo piccolo desiderio. Vediamo quindi nei dettagli di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto quanto gli verrebbe a costare.

Qual è la macchina che la piccola Chanel ha chiesto in regalo a papà Francesco Totti? La cifra è davvero esorbitante: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni la giovane adolescente continua a mostrarsi sui social proprio come è solito fare da tutti i ragazzi della sua tenera età. Si confida e trascorre del tempo insieme a tutti coloro che la seguono esponendo i suoi pensieri mettendoli a confronto con altri. Nelle ultime ore ad esempio proprio la diretta interessata ha deciso di dare vita ad una live parlando tranquillamente con tutti coloro che sono entranti virtualmente.

Chanel si accontenta di poco insomma 🤣 pic.twitter.com/uhF1d44UYc — Marietta (@Mariettamitica) August 31, 2022

In quest’ultima è spuntato l’argomento e lei ha deciso di confessare il suo sogno. Pare appunto che Chanel abbia già chiesto a Francesco un regalo particolarmente costoso, ovvero una macchina. Quest’ultima però non è di certo una semplice auto che viene affidata solitamente ai neopatentati ma bensì un’auto sportiva che molto probabilmente potrà guidare solo tra un paio di anni. Stiamo parlando ovviamente dell’Audi Q8, il prezzo di quest’ultima si aggira intorno ai 78.337,8€. Altrimenti si accontenterebbe perfino di una Mercedes.