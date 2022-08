Belluno: bus turistico si scontra con un’auto in galleria causando tre feriti

By

Siamo ad Arsiè, in provincia di Belluno, dove un bus turistico si è scontrato con una vettura. Il bilancio è di 3 feriti ma non ci sono stati morti.

Il bus ha impattato contro una Fiat Bravo e l’incidente si è verificato a circa 500 metri dall’imbocco della galleria in Valsugana.

Incidente a Belluno

Impressionanti le immagini del grosso bus turistico che oggi pomeriggio, all’interno di una galleria ha centrato una Fiat Bravo che veniva dal senso opposto.

Ci sono stati 3 feriti ma per fortuna nessun decesso, tuttavia c’è stato un forte shock fra le persone coinvolte poiché l’impatto è stato mostruoso e davvero tutti pensavano al peggio.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17.45 di oggi nella galleria di San Vito lungo la SS 50 bis ad Arsiè e subito sono intervenuti i pompieri, i quali hanno chiuso il tratto fino a poche ore fa, infatti intorno alle 21 la circolazione ha ripreso anche se molto lentamente.

I Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa sono giunti tempestivamente insieme ai volontari del Basso Feltrino e al personale del distaccamento di Feltre, che erano impegnati in un altro intervento.

I mezzi sono stati messi in sicurezza e il conducente dell’auto, rimasto incastrato fra le lamiere, è stato estratto e trasportato nell’ospedale di Feltre.

Insieme a lui viaggiava una donna e anche lei è stata medicata sul posto dai soccorritori del 118 per poi essere trasferita nella medesima struttura.

Per quanto riguarda l’autista del bus, è leggermente ferito e anche lui si trova in ospedale per accertamenti.

Nel complesso tutti e 3 hanno riportato ferite non troppo gravi e si rimetteranno in poco tempo, tuttavia resta la forte paura e lo shock di questa terribile giornata che poteva avere decisamente un epilogo peggiore.

L’intervento dei Carabinieri

Dopo che le squadre di soccorso hanno trasportato i feriti nella struttura ospedaliera, i Carabinieri hanno effettuato i primi rilievi per capire la causa dell’incidente ed eventualmente accertare le responsabilità.

Gli agenti stanno passando in rassegna i filmati delle videocamere di sicurezza installate nella galleria e stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la vicenda che ha bloccato il traffico per quasi 4 ore.

Solo poco fa infatti, la circolazione ha ricominciato a scorrere, seppure in maniera lenta e a senso alternato, poiché i pompieri sono ancora sul luogo del sinistro per la rimozione in sicurezza dei mezzi.