Avezzano: si rompe un’altalena, muore bambina di 12 anni

In provincia di Avezzano, un’altalena si è rotta mentre c’era una bambina di 12 anni che si stava dondolando, la quale è morta in ospedale.

Ci troviamo nel cortile dell’oratorio della parrocchia a San Pelino, piccola frazione del comune abruzzese.

Tragedia ad Avezzano

Un’altalena probabilmente troppo datata quella che si trovava nell’oratorio parrocchiale di San Pelino, dove oggi ha perso la vita una bambina di 12 anni in circostanze davvero tragiche.

Stava infatti giocando ed era proprio sull’altalena che a un certo punto, all’ennesimo slancio della bambina si è spezzata in entrambe le ‘colonne portanti’, che in realtà erano due tronchi di albero.

Quindi, la struttura è precipitata e con lei anche la bambina, morendo poco dopo a causa del forte impatto sul terreno.

Un infermiere che casualmente era in zona e ha assistito alla vicenda, ha provato a rianimare la bambina ma purtroppo i tentativi sono stati vani, la botta a terra è stata davvero troppo violenta.

La struttura inoltre è crollata proprio addosso al suo piccolo corpo, provocando una morte assurda che ah scioccato l’intera comunità.

La bambina è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Avezzano ed è morta poco dopo il ricovero per la gravità delle ferite.

Le indagini

Ora la Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità. Innanzitutto, bisognerà stabilire se doveva esserci qualcuno che controllava i bambini mentre giocavano e per quale motivo non era presente in quel momento.

In secondo luogo, gli agenti che stanno indagando e ascoltando alcuni testimoni, stanno valutando anche un fatto inquietante e per cui nessuno si è mosso.

Parliamo delle diverse denunce da parte dei residenti che denunciavano lo stato di abbandono dell’area, l’ultima delle quali a giugno. In questa denuncia, l’uomo ha sottolineato che una zona in queste condizioni non può essere adibita a parco giochi per bambini poiché troppo pericolosa.

Quasi un presagio di quello che è avvenuto oggi, una tragedia che poteva essere evitata probabilmente con una corretta manutenzione dei giochi.

I tronchi sui quali poggiava l’altalena infatti, erano molto datati e probabilmente stavano marcendo a causa del tempo e delle intemperie a cui erano esposti. Quindi, non hanno retto l’ennesima sollecitazione e sono crollati, uccidendo la minorenne.

Raccogliendo le diverse testimonianze, i Carabinieri hanno ricostruito una prima dinamica di questo terribile incidente che non ha coinvolto gli altri bambini presenti nell’oratorio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social, fra cui quello del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che si è stretto al dolore dei familiari.