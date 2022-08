“Addio papà”, l’ultimo straziante saluto a Buckingham: dopo mamma Diana perde anche lui

Triste notizia da Buckingham Palace, dopo mamma Diana, lui ha un’altra terribile perdita da affrontare: “Addio papà”. L’ultimo straziante saluto sconvolge i sudditi.

Buckingham Palace di nuovo teatro di brutte notizie. Il giovane reale costretto ad affrontare anche la sua perdita. Che triste annuncio.

Buckingham Palace, teatro di una confessione dolorosa

La famiglia più famosa di Buckingham Palace e del mondo intero, torna nuovamente ad avere i riflettori puntati addosso. Da sempre la Regina Elisabetta con figli, nipoti, congiunti e ora anche pronipoti, è al centro dell’attenzione per i gossip che tutti loro sono in grado di intavolare e per gli scandali di corte che attirano l’attenzione dei mass media e dei tabloid nazionali e internazionali.

Se fino a qualche giorno fa la protagonista indiscussa di chiacchiere e inciuci è stata la Regina Elisabetta che, si dice, voglia presto abdicare per via dei suoi problemi di salute e lasciare il Regno Unito nelle mani di Carlo e Camilla, oggi, ad avere gli occhi addosso di tutto il mondo è il famoso reale.

Proprio lui costretto ad affrontare un’altra atroce perdita dopo la morte di mamma Diana. Ecco la confessione devastante che ha lasciato i sudditi del Regno Unito e i fan del famoso reale, sparsi in giro per il mondo, senza parole.

L’addio straziante commuove il mondo

La Royal Family ha di nuovo i riflettori puntati addosso. L’obiettivo però questa volta è concentrato in particolare su un componente della famosa casa reale. Stiamo parlando del principe Harry.

Proprio lui ha fatto una confessione alla sua famosa moglie, Meghan Markle, che ha lasciato tutti di stucco. La duchessa del Sussex che è in prima pagina sulla rivista The Cut, ha parlato della sua vita professionale ma anche di quella privata, tirando le somme pure del matrimonio con il principe Harry.

Proprio la mamma di Archie e Lilibet si è esposta raccontando di un segreto di famiglia che mai fino ad ora era stato rivelato. La duchessa ha confessato che il rapporto tra Harry e suo padre purtroppo non è dei migliori.

Tra i due si è alzato un muro di silenzio e di freddezza che tanto fa soffrire il duca di Sussex. Il rapporto tra Carlo e Harry si è inclinato a causa del gossip. Queste le parole che il principe dai rossi capelli avrebbe detto alla sua consorte:

“Harry mi ha detto: ‘Ho perso mio padre proprio per questo (il gossip). Non doveva succedere per forza la stessa cosa a me, ma è stata una sua decisione’ “.

Meghan ha fatto riferimento ad un episodio che l’ha vista coinvolta in prima persona. Tutti, dopo il suo matrimonio con il principe Harry, l’hanno dipinta come una donna calcolatrice, manipolatrice e desiderosa dell’ascesa sociale.

Diversi giornalisti e tabloid sono stati denunciati per diffamazione e per aver violato la sua privacy. Il gossip per un periodo l’ha gettata nel vortice della depressione e l’ha allontanata anche dalla sua famiglia e in particolare dal padre.

Ed è proprio ciò che è successo anche al principe Harry con Carlo. Da qui la decisione dei due coniugi di lasciare la vita da reali per cercare di vivere un’esistenza normale, sperando in una riservatezza maggiore dai gossip e dai paparazzi, cosa alquanto difficile per loro che sono comunque, volenti o nolenti, i protagonisti di una delle case reali più famose del mondo.

Per il momento, Harry e Meghan sono felici in America. Nello Stato a stelle e strisce conducono una vita tranquilla, nella loro dimora in piena campagna con i bimbi che per adesso stanno crescendo lontano, per quanto possibile, dai riflettori di tutto il mondo.