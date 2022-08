Uomo investito da un treno a Rimini: si pensa al suicidio

By

È di questa mattina all’alba la notizia dell’ennesima morte sui binari, infatti a Rimini è stato trovato un uomo, morto all’altezza del passaggio a livello di Rivabella.

La Polfer sta indagando, grazie anche ai filmati delle telecamere di videosorveglianze della zona.

Uomo investito da un treno a Rimini

Ennesima tragedia in cui le vittime vengono investite sui binari, stavolta a Rimini, dove questa mattina a Rivabella, una persona è stata investita da un treno.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla, infatti la vittima era già deceduta al loro arrivo e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione.

Ora gli inquirenti indagano sulla dinamica dei fatti, visionando le telecamere di zona e cercando eventuali testimoni del fatto.

La vittima è un uomo e secondo una prima ipotesi da parte degli investigatori, potrebbe essere stato un gesto volontario.

Erano intorno alle 6 di questa mattina quando l’uomo è morto dopo essere stato investito da un treno all’altezza del passaggio a livello di Rivabella, in via XXV Marzo.

Oltre all’ambulanza, sono giunto tempestivamente anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno temporaneamente chiuso la zona per i rilievi del caso e per organizzare il trasporto della salma in obitorio.

Intorno alle 8, la circolazione che aveva molto risentito di questa vicenda, è ripresa regolarmente. Ovviamente ci sono anche stati ritardi nei treni, precisamente fino a un massimo di 2 ore.

Trenitalia ha precisato che ci sono state anche delle cancellazioni, in particolare un treno dell’alta velocità e 3 regionali, mentre altri 7 hanno subito delle limitazioni e sono stati attivati bus sostitutivi.

I precedenti

Si tratta dell’ennesimo caso in cui i treni diventano mezzi assassini, per gesta folli di persone che, consapevolmente o inconsciamente, attraversano i binari.

I casi di cronaca analoghi di questo periodo sono principalmente 2, il primo riguarda le sorelle Giulia e Alessia, investite alla stazione di Riccione mentre tornavano a casa dopo una serata in discoteca.

In riferimento a questo episodio, l’amica ha riferito che probabilmente erano drogate e a pensare che non fossero lucide è stata anche la madre, la quale le descrive come ragazze responsabili.

L’altra tragedia è avvenuta a metà agosto, quando un padre in vacanza con il figlio a Senigallia, lo ha rincorso per salvarlo dal treno in arrivo.

Il giovane mentalmente instabile infatti, stava attraversando i binari e ha perso la vita investito da un treno merci, insieme al padre.

Stavolta invece, il gesto dell’uomo trovato morto all’alba nella zona di Rivabella, sembra essere volontario. Gli agenti della Polfer di Rimini, che stanno indagando sulla vicenda, ipotizzano che l’uomo si sia suicidato e ogni elemento conduce in questa direzione.