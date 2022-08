Torta ricotta pere e cioccolato, pochi ingredienti: mai assaggiato qualcosa di così tanto delizioso

Ecco che oggi vi sveliamo la deliziosa ricetta della torta ricotta pere e cioccolato, un dolce appetitoso che siamo sicuri che non dimenticherete.

L’estate sta finendo e con essa la voglia di gelati. Si avvicina, invece, quella delle torte calde, da gustare appena sfornate. Proprio per questo oggi abbiamo deciso di proporvi una ricetta favolosa, che siamo sicuri che non dimenticherete: quella della torta ricotta, pere e cioccolato.

Continuate a leggere per scoprire gli ingredienti e il procedimento di questo deliziosissimo dolce composto da ricotta, pere e cioccolato.

Gli ingredienti della torta ricotta pere e cioccolato

Se abbiamo delle pere in casa e vogliamo dare loro un tocco più dolce, perché non preparare una deliziosa torta? Ma cosa ci metteremmo sopra in modo che non sia una semplice torta di pere? Oggi abbiamo pensato alla ricotta e al cioccolato.

Questo dolce è perfetto per ogni stagione ed è ottimo perché piace sia ai grandi che ai bambini. Possiamo gustarlo accompagnato dal caffè al mattino, durante la prima colazione, o a merenda. E poi ancora possiamo proporlo come un dessert ai nostri invitati la domenica pomeriggio.

Ecco quindi gli ingredienti per 4 persone:

1/2 vaschetta di formaggio leggero (tipo Philadelphia o ricotta);

150 g di zucchero 100 grammi di farina per dolci;

mezzo cucchiaino di lievito;

2 uova;

250 g di pere;

1 pera tagliata a fette per decorare

marmellata di pere

cioccolato a scaglie q.b.

Ma veniamo ora al procedimento davvero semplice che vi aiuterà a portare a termine la realizzazione di questo dolce favoloso.

Ecco il procedimento semplicissimo

Dopo avervi illustrato gli ingredienti, che sono davvero pochi, economici e facilmente reperibili, vi mostriamo passo dopo passo il procedimento che vi aiuterà a completare questo dolce buonissimo.

La prima cosa che dobbiamo fare è creare l’impasto con l’aiuto della farina, del lievito e dello zucchero. Quindi aggiungiamo le uova. Mixiamo il tutto aiutandoci con uno sbattitore elettrico: dobbiamo lavorarlo fino a quando non raggiungerà una consistenza morbida e omogenea.

Ora è venuto il momento di aggiungere gli ingredienti principali, la ricotta e le pere. Mescoliamo, dopodiché versiamo anche le scaglie di cioccolato, acquistate già così o ricavate grattugiando una barretta del nostro cioccolato preferito. Se vuoi puoi anche aggiungere delle mandorle!

Ora versare in uno stampo unto con olio EVO e tagliare la pera rimanente a fette e posizionarla sopra in un cerchio. Mettiamo in forno preriscaldato a 180º e cuociamo per circa 50-60 minuti a seconda del forno.

Noi l’abbiamo cotta per 60 minuti ed è venuta molto alta e soffice. e perfetto. A fine cottura spolverizzate con lo zucchero e grigliate per qualche minuto in forno. Sformare e spalmare bene la marmellata di pere.

E voi cosa ne pensate di questa ricetta? La riprodurrete non appena sarà possibile? Fatecelo sapere!