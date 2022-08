Napoli, travolta e uccisa da una moto: il tragico destino di Elvira

A Napoli, precisamente a Lungomare Caracciolo, una ragazza di soli 34 anni ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente. Solo 8 mesi fa un destino analogo era toccato a suo fratello maggiore. Il consigliere comunale Francesco Emilio Borrelli chiede che vengano presi provvedimenti seri.

Il gravissimo incidente a Napoli

A Napoli una ragazza di soli 34 anni, Elvira Zriba, è stata investito da una moto mentre attraversava la strada sul Lungomare, a via Caracciolo, ed ha perso la vita.

Ed il destino con lei è stato ancora più crudele: un analogo incidente, solo 8 mesi fa – precisamente nel dicembre del 2021 – aveva spezzato la vita di suo fratello maggiore, di 36 anni.

Mentre era a Pianura, nella periferia di Napoli, precisamente in via Montagna Spaccata ed era sulla sua bici elettrica fu travolto da un’auto, che poi fuggì via senza prestare neanche soccorso.

A quel punto, la corsa in ospedale, in cui rimase per circa 4 giorni, in seguito ai quali morì. Solo un mese dopo fu trovato l’automobilista.

Si trattava di un dipendente di un garage situato proprio nella zona dell’incidente, che aveva però utilizzato l’auto senza autorizzazione e l’aveva poi tempestivamente portata ad aggiustare dopo l’incidente per nasconderne le tracce.

Quello che è successo ad Elvira poi ha sconvolto ulteriormente la città.

La ricostruzione dei fatti

La dinamica dell’incidente è stata riportata da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Mentre Elvira stava attraversando la strada, è stata investita da una moto, che in quel preciso momento stava impennando. Sulla moto, anche un’altra ragazza insieme al conducente, ma entrambi erano senza casco.

Secondo il consigliere la zona in cui si è verificato l’incidente – precisamente via Caracciolo, all’altezza dei pontili della Snav – è molto pericolosa.

Basti pensare che solo nella notte tra domenica e lunedì sono state investite ben tre persone in quel tratto da un pirata della strada a bordo di una moto.

Tutte e tre quelle persone sono ferite: una ragazza è adesso ricoverata al Cardarelli ed è in gravi condizioni e comunque anche gli altri due sono stati trasportati in ospedale. Anche la ragazza che si trovava dietro il conducente è attualmente ferite, anche se la sua condizione è meno grave rispetto a quella degli altri.

Come ha affermato Borrelli: “Quella zona è pericolosissima. Ogni giorno corrono delinquenti della strada a tutta velocità sia con le moto che con le auto. Troppe tragedia a causa di chi guida senza rispettare niente e nessuno”.

E poi ha continuato dicendo che spesso per le strade di Napoli e provincia pirati della strada corrono in auto e moto ad altissima velocità. E non solo, perché si vedono persone stare sugli scooter anche in 3 oppure addirittura in 4. Si assiste a ragazzini che impennano ad altissima velocità.

Insomma la situazione generale sta diventando insostenibile a dir poco e qualcosa va fatto. Secondo Borrelli questi pirati della strada andrebbero arrestati, anche per fare in modo che un domani queste cose non accadano più.