Erbaccia, se trovi questa in giardino fai attenzione: NON fare questa pericolosa mossa

Qual è l’erbaccia a cui dovresti stare attento

Non tutti lo sanno, ma c’è una pianta che può crescere spontaneamente nei nostri giardini.

Stiamo parlando della Portulaca. E’ una delle succulente commestibili di importante consumo, principalmente in stufati in salsa di pomodoro verde, peperoncino e carne.

Questa pianta erbacea cresce mediamente da 15 a 50 cm di lunghezza, è morbida, carnosa, succosa e ha un sapore acido. Si sviluppa in luoghi umidi come le sponde dei fiumi o lungo i sentieri.

Si stende facilmente coprendo molto spazio. Ha un alto potenziale produttivo, è precoce, rustica e usa in modo efficiente il tempo e lo spazio.

La sua domanda non è proporzionale ai suoi benefici. Ci si aspetta che facendo conoscere i grandi benefici che apporta alla nutrizione del nostro organismo, il suo consumo cresca e venga integrato nella nostra dieta.

Tra i vantaggi della Portulaca, vi sono:

l’alto contenuto di acido Omega-3, più di qualsiasi vegetale;

la presenza di vitamina A, B e C;

magnesio, calcio, potassio e ferro

La Portulaca viene prodotta soprattutto in Messico, dove ci sono due regioni ben definite che producono portulaca come ortaggio: la regione Chinampera di Xochimilco e quella di Cuautla, Morelos; quest’ultima genera il 40 per cento della produzione nazionale di portulaca: 2.225 tonnellate.

Anche la Bassa California e lo Stato del Messico producono Portulaca: insieme nel 2019 hanno totalizzato 1.225 tonnellate. Un totale di 421 ettari sono destinati alla coltivazione della Portulaca in quattro stati, il valore della produzione di questo bene agricolo è stato -nel 2019 – di 26 milioni 361mila pesos.

Oltre alle forme di preparazione che conosciamo, troviamo alcune proposte, provenienti dagli stessi produttori e da alcuni chef interessati ad aumentare il consumo di Portulaca.

Tra le più conosciute vi sono la Portulaca d’acqua dolce, quella con peperoncino, ai gamberetti e con la pasta.

A questo punto ti starai chiedendo cosa devi fare se incontri la Portulaca in giardino. Beh, sicuramente non devi eliminarla pensando che sia una pianta infestante o erbaccia.

Ti consigliamo, invece, di coltivarla, perché sei fortunato. Quando sarà pronta, potrai raccoglierla e cucinarla.

Quindi vai avanti e consuma più Portulaca che puoi, perché aggiungerai sapore, nutrizione e varietà alla tua dieta e a quella di tutta la tua famiglia.