Rivoluzione INPS, cambia tutto: se hai superato questa età ti arriva il doppio della pensione

Ecco che oggi vi sveliamo come ottenere il doppio della pensione dall’INPS. La procedura per riceverla è davvero molto semplice.

In questo periodo di forte crisi che stiamo vivendo, un aiuto mensile dallo Stato italiano non farebbe affatto male. Per fortuna, ci sono alcune categorie di soggetti che possono ricevere la pensione addirittura doppia!

Continuate a leggere per scoprire come ricevere addirittura il doppio della pensione che vi spetta. Quasi nessuno conosce questa procedura incredibile.

A chi spetta il doppio della pensione

Quante volte, specialmente a ridosso dei 60 anni, avete immaginato come sarebbe stato andare in pensione? Avete pensato a come l’avreste spesa? Viaggi, case, regali?

E poi, però, siete tornati alla realtà: con una sola pensione, soprattutto se dal minimo importo, non si va da nessuna parte. E se invece oggi vi dicessimo che potreste ricevere ogni mese non una ma ben due pensioni?

Stiamo parlando, naturalmente, della possibilità di ottenere il beneficio della doppia pensione.

Non tutti lo sanno, ma alcuni soggetti hanno la possibilità di ricevere addirittura una doppia pensione. Stiamo parlando di quella che si riceve una volta aver compiuto i 67 anni d’età, cioè la tradizionale età pensionabile.

La pensione doppia spetta a coloro che hanno 67 anni e che hanno una situazione contributiva che tiene conto dei contributi versati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Se non sapete se vi spetta, vi consigliamo di accedere alla vostra documentazione o di mettervi in contatto con un consulente, come quelli di un CAF, che vi spiegheranno la normativa e la vostra situazione nei minimi dettagli.

Siete tra i fortunati che possono permettersi di ricevere la pensione doppia? L’unica cosa che vi rimane da fare è richiederla immediatamente in modo da poterla ricevere il prima possibile.

Ma come fare a richiedere la doppia pensione dall’INPS? Continuate a leggere per scoprire la procedura corretta che vi permetterà di ottenerla.

Come richiederla all’INPS

Tutti coloro che hanno il diritto di ricevere la doppia pensione dall’INPS non dovranno fare altro che recarsi presso una delle sedi della sua città o collegarsi al sito ufficiale dell’ente.

In questo modo, riceverà una pensione supplementare, che, in questo momento di forte crisi e disagio che stanno vivendo gli italiani, siamo sicuri che aiuterà tanti cittadini in difficoltà.

Dopo che la domanda verrà accettata, la pensione supplementare dovrebbe essere ricevuta direttamente sul conto corrente o ritirata in contanti presso la banca o la posta in cui arriverà.

E voi avete compiuto già i 67 anni d’età? Avete diritto alla desiderata doppia pensione o non lo sapete ancora? Recatevi presso il vostro CAF di fiducia e informateci quando riceverete la vostra prima pensione doppia, che vi darà un bel po’ di respiro.