“La separazione è definitiva”, scoop da Buckingham: un colpo al cuore per i sudditi

Buckingham Palace, la notizia rattrista i figli della coppia

Sono ormai settimane che Buckingham Palace torna ad essere teatro di notizie non proprio positive per i membri della Royal Family. Solo qualche giorno fa, i componenti della famiglia reale hanno dovuto fare i conti con una triste notizia: il cugino della duchessa Parker è morto togliendosi volontariamente la vita.

Il suo corpo è stato trovato esanime in un albergo nel pieno centro di Londra. Charles Villiers, questo il nome della defunto cugino della Shand, si è tolto la vita, si dice, per via dei problemi finanziari e per i rapporti conflittuali che aveva con la sua ex moglie, Emma.

La Royal Family è ancora in lutto. La Regina Elisabetta sta affrontando delle settimane davvero drammatiche e la sua abdicazione, si dice prossima, non migliora la situazione. Arriva proprio adesso, poi, dalla famosa dimora reale, un’altra notizia che lascia i sudditi del Regno Unito ma anche del mondo, a bocca aperta. Loro confermano la separazione. E chi se lo sarebbe mai aspettato?

Loro si separano: l’annuncio sconvolge il mondo

Arriva una notizia che lascia il mondo e il Regno Unito senza parole. Loro si separano: stiamo parlando di Kate e William. La adorata coppia di reali è pronta a trascorrere qualche giorno di lontananza.

Ebbene sì, non si tratta di una separazione o di un divorzio ma di un allontanamento dovuto ad una ragione precisa. Il primogenito di Carlo e Lady Diana, a settembre, volerà negli Stati Uniti d’America non per andare a trovare Harry, ma per prendere parte a un evento da lui stesso messo in piedi nel 2020: il The Earthshot Prize Innovation Summit e che lo vedrà protagonista e mentore per un questione a cui tiene particolarmente, i cambiamenti climatici.

Richard Palmer, un corrispondente reale ed esperto di gossip e inciuci della Royal Family, ha confermato che William e Kate separeranno le loro strade per un po’, tramite il suo profilo Twitter.

La partenza di William è prevista per il 21 settembre e durante la sua trasferta americana, il marito di Kate incontrerà filantropi, ambientalisti e persone di spicco del mondo come l’ex sindaco newyorkese.

Ecco quanto ha affermato Richard Palmer sul suo profilo social:

“Il 21 settembre il principe William si rivolgerà a capi di stato, dirigenti d’azienda, filantropi e ambientalisti a New York per discutere di come affrontare il cambiamento climatico più rapidamente”.

Cosa ne sarà di Kate? La duchessa lo attenderà insieme ai suoi bambini pronta a trasferirsi ad Adelaide Cottage dove per i Cambridge inizierà una nuova vita, la vita di una famiglia normale e più vicina alla Regina Elisabetta che ha sempre più bisogno di qualcuno che stia al suo fianco.

La monarca non è più in forze come un tempo, i problemi di salute, in particolare i dolori agli arti inferiori e superiori, rendono impossibile svolgere anche azioni quotidiane come camminare o stare in piedi per troppo tempo. La vicinanza di William, Kate e dei piccoli sarà sicuramente di sollievo per la monarca.