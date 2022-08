Ezio Greggio, quanto gli danno a Striscia La Notizia? Neanche un calciatore prende queste cifre

Vi siete mai chiesti quanto guadagna effettivamente il noto conduttore televisivo Ezio Greggio grazie al suo ruolo fondamentale a Striscia la Notizia? La cifra è davvero esorbitante, neanche un calciatore riesce ad ottenere un guadagno simile: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il famoso conduttore e attore nasce in provincia di Vercelli, da papà direttore di una azienda e da mia operaia ma sin da piccolo la sua aspirazione è di entrare nel mondo dello spettacolo. Trasferitosi a Torino per frequentare l’università, inizia a lavorare in banca per mantenersi, il quale era il sogno per lui di mamma e papà. Sogno però da lui non condiviso. la sua carriera artistica nasce per caso, il suo esordio televisivo inizia su una piccola antenna locale, ovvero TeleBiella, nei primi anni 70. Approda successivamente sulle reti nazionali, ovviamente con programmi seguitissimi da tutto il pubblico italiano. È qui che conosce appunto Gianfranco D’Angelo, che in seguito lo porta a lavorare per la concorrenza in Mediaset.

Esordisce nelle nuove reti con un programma molto conosciuto in quegli anni, ovvero Drive in Dove, che lo porta in breve alla popolarità. In seguito esordisce anche come attore, sia televisivo che cinematografico. Personaggio molto amato dal pubblico, proprio per via della sua vena comica che ha saputo e sa ancora farsi acclamare ed amare da tutti.

Vi siete mai chiesti quanto guadagna il noto Ezio Greggio a Striscia la Notizia? Ecco la cifra esorbitante

Il noto conduttore televisivo, come ben saprete non ha di certo alcun problema nel permettersi dei beni di lusso proprio per via delle alte cifre percepite nel tempo riguardo i ruoli interpretati nei vari programmi televisivi. In diverse occasioni il suo intervento ha giocato un ruolo incredibilmente fondamentale per le sorti del programma e proprio per questo motivo infatti il suo guadagno arriva a cifre incredibilmente alte.

Basta pensare che per ogni puntata del celebre programma televisivo che lo ha visto come conduttore fin dagli inizi, e che presenta molto assiduamente, ovvero il famosissimo Tg Satirico che viene mandato in onda su Canale 5 dal 1988, la cifra per il suo compenso si aggira intorno ai 24 mila euro a puntata. Se si fa un semplicissimo calcolo possiamo di certo affermare che il suo guadagno ad edizione è incredibilmente alto. Quest’ultimo infatti lo rende uno dei conduttori più pagati della televisione italiana. D’altronde con il suo talento questo guadagno è incredibilmente idoneo, ed il pubblico che lo segue costantemente ne è proprio la conferma.