Cosmary, dopo l’addio di Alex lo rimpiazza con lui: l’amatissimo ballerino di Amici | VIDEO

Dopo la storia d’amore con il cantautore Alex, la ballerina Cosmary Fasanelli ha dimenticato il suo ex fidanzato con un altro amatissimo ballerino di Amici. Ecco il video che conferma la loro storia.

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa con la vittoria del cantautore Luigi Strangis e visti i risultati non soddisfacenti delle vendite dei dischi dei cantanti, l’edizione verrà ricordata per ben altro.

Infatti, mai come nella scorsa edizione del talent ci sono state tante storie d’amore che sono nate tra gli allievi della scuola a tal punto che molti telespettatori hanno un po’ storto il naso per via del fatto che molto daytime si concentravano su questo aspetto anziché sulle esibizioni e sulla preparazione dei ragazzi.

Amici: dopo Alex, Cosmary ritrova l’amore in un ballerino del talent

All’interno della scuola televisiva più ambita d’Italia, la cui ventiduesima edizione andrà in onda a partire dal prossimo 18 ottobre, si sono formate tante coppie nel corso di questi anni.

Una delle più amate è quella formata da Sangiovanni e Giulia Stabile che dura da ormai quasi due anni anche se non amano spesso mostrarsi insieme sui social, diversamente da altri.

Per quanto riguarda invece la scorsa edizione abbiamo quella formata dalla cantante Sissi e dal ballerino Dario, quella formata dal cantautore Albe e dalla ballerina Serena, che presto verrà messa a dura prova per via del fatto che la ragazza andrà in America per motivi di lavoro e quella formata da Luigi Strangis e la ballerina classica Carola, che sembra però essere finita poco dopo il talent.

Durante la trasmissione una ballerina della Celentano, Cosmary Fasanelli ha conquistato il cuore del cantautore Alessandro Rina, in arte Alex Wyse e i due hanno vissuto una storia d’amore terminata nei primi giorni di luglio.

La ragazza ha dichiarato la fine della sua love story con Alex in un messaggio sui social, ma sembra che si sia subito consolata con un altro suo compagno di classe della stessa edizione, suo collega.

Come dichiara l’influencer Deianira Marzano, Cosmary è stata vista mano nella mano e fotografata da una fan con Nunzio Stancampiano, ballerino di danze latino americane e allievo di Raimondo Todaro, che nella scorsa edizione è stato uno degli allievi più amati.

Le foto sul web

Cosmary e Nunzio hanno vissuto poco tempo insieme nella scuola dato che la ragazza è stata eliminata prima del serale mentre Nunzio è arrivato nella scuola a ridosso di questa fase del programma.

Ma i due hanno approfondito la loro conoscenza grazie al Cornetto Battiti Live dove entrambi hanno fatto parte del corpo di ballo assieme ad altri ex allievi della scuola come Christian Stefanelli e Martina Miliddi allieva della ventesima edizione.

Grazie a questo lavoro, Cosmary e Nunzio si sono avvicinati giorno dopo giorno e tra di loro sembra essere nato un sentimento. La notizia ha sbalordito tutti i loro fan e c’è chi ha ammesso che questa edizione di Amici sembra essere stata Uomini e Donne per via delle coppie che si sono formate.

Da Amici a Uomini e Donne è un attimo

Al momento però non c’è nessuna conferma da parte dei diretti interessati come non sappiamo qual è stato il motivo scatenante che ha portato alla decisione di Cosmary e di Alex di mettere fine alla loro storia.

Pare inoltre che Nunzio sarà nuovamente all’interno di Amici nella nuova edizione con un ruolo diverso da quello di allievo e capiremo se, Maria De Filippi conoscendo la sua indole, scherzando con lui gli farà delle domande riguardanti questo gossip.

Non ci resta quindi che attende un ritorno di Nunzio in tv o una conferma da parte di uno dei due ballerini riguardo la loro storia d’amore, anche se dalle foto sembra non esserci nessun dubbio.