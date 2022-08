“Ci vedevamo di nascosto”, Maria De Filippi: è un famosissimo cantante | Lui è stato l’amante

Maria De Filippi sconvolgente: proprio lui l’amante della conduttrice più famosa di Mediaset. Ci ha messo lo zampino un amatissimo cantante italiano.

La conduttrice più amata di Mediaset, Queen Mary, lascia i suoi fan a bocca aperta: lui è stato l’amante di lei per tanto tempo. Che grande sorpresa, i sostenitori della De Filippi senza parole.

Maria De Filippi lascia tutti di sasso

Queen Mary, come è stata soprannominata dal suo esercito di fan la De Filippi, è la moglie di Maurizio Costanzo nonché una delle presentatrici più amate di Mediaset. Lei, che è in televisione da tanti anni, ancora tutt’oggi si fa apprezzare per la sua bravura e per il suo talento oltre che per l’empatia con cui si avvicina alle persone.

Definita a più riprese e a buona ragione come la “psicologa della televisione”, grazie alla sua capacità e bravura nell’analisi introspettiva, riesce a cogliere stati d’animo e sentimenti di persone anche sconosciute.

Sposata da oltre 27 anni con il giornalista televisivo Maurizio Costanzo, la De Filippi è stata protagonista di uno scoop che ha lasciato tutti senza parole: per tempo lui è stato l’amante di lei, c’entra un famosissimo cantante. Vediamo che cosa è successo più nei dettagli. Nessuno può crederci, la storia ha davvero dell’incredibile. E chi se lo sarebbe mai immaginato dalla famosa conduttrice?

Lui è stato l’amante di Queen Mary

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano. Insieme da oltre 27 anni, sono genitori di Gabriele che lavora anche lui nel mondo della televisione proprio per la famosa mamma e il famoso papà. Ma sapete che per un periodo di tempo la De Filippi ha avuto un amante e che l’amante segreto è stato proprio il suo attuale marito, Maurizio Costanzo? A svelare il segreto è un famoso cantante, Max Pezzali.

Che cosa è accaduto tra i tre? Perché è nato questo triangolo curioso? Ve lo spieghiamo subito. Max Pezzali è oggi uno dei cantanti più famosi d’Italia. Con la sua voce riesce a incantare da anni le orecchie di milioni e milioni di fan.

Prima di diventare però il cantante famosissimo che è oggi, in passato ha lavorato nel negozio di fiori dei suoi genitori. Proprio lui ha fatto da tramite alla storia d’amore clandestina tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. In una intervista, l’artista ha confessato:

“Non ero ancora famoso come cantante e lavoravo nel negozio di fiori dei miei. Un giorno mi è capitato di fare una consegna a Maria: il mittente era Costanzo. Ovviamente nessuno sapeva ancora della relazione”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono usciti allo scoperto solo dopo che sono stati beccati clandestinamente a viversi questo amore. Per lungo tempo sono stati amanti, si vedevano di nascosto. Nel periodo in cui Maurizio ha conosciuto Maria, lui era ancora sposato con la giornalista televisiva Marta Flavi. La coppia già era in crisi ma ancora non c’era una sentenza di divorzio.

Maria e Maurizio si sono conosciuti sul luogo di lavoro e lui, colpito dalla bravura e dal talento della De Filippi, l’ha voluta immediatamente come sua assistente: è scattato presto il colpo di fulmine.

Scoperti, Maurizio e Maria non si sono più nascosti e hanno cominciato a vivere il loro amore alla luce del sole. Da allora sono passati più di 27 anni e i due continuano ad amarsi ieri come oggi. L’unico a sapere della relazione clandestina, al tempo, di Maurizio e Maria era Max Pezzali che però non essendo ancora famoso ha tenuto per anni questo segreto per sé.