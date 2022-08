Asciugamani piegati col metodo Konmari, risparmi un sacco di tempo: lo fanno tutti gli hotel

Uno dei compiti più noiosi e fastidiosi da fare in casa è proprio piegare gli asciugamani. Ma non tutti sanno che esiste un metodo infallibile per piegarli in maniera impeccabile proprio come fanno tutti gli hotel. Si chiama il metodo Konmari.

La maggior parte degli armadi delle famiglie italiane sono stracolmi di indumenti, pile e pile di tessuti. Sicuramente, sarete sopraffatti dagli asciugamani che avete accumulato nel corso degli anni, nella vostra casa. Ma non preoccupatevi, dopo che avrete letto questo articolo, conoscerete uno dei metodi più efficaci per piegarli in maniera impeccabile.

Inoltre, risparmierete davvero tantissimo tempo, in poche mosse avrete degli asciugamani piegati perfettamente, i vostri armadi saranno in ordine e non avrete più la paura che i tessuti vi cadranno addosso ogni volta che cercherete di prenderli: scopriamo come dire addio al disordine una volta per tutte con il metodo Konmari.

Come piegare gli asciugamani: l’infallibile segreto

Quanti di voi devono combattere con pile di asciugamani nell’armadio? Piegarli e metterli in ordine non solo toglie tantissimo tempo, ma è un compito molto faticoso. Il disordine riesce sempre a prendere il sopravvento, ma la verità è che molti di voi non conoscono dei trucchi per sistemare velocemente tutti quei tessuti che ci sembrano non finire mai.

Esiste un infallibile segreto che in poche mosse vi farà ottenere l’ordine che avete sempre desiderato all’interno del vostro armadio. Sistemerete definitivamente il disastro accumulato in poco tempo e senza sforzi.

Per farlo dovrete solamente affidarvi al metodo Konmari. E’ stato studiato proprio per migliorare le vostre faccende domestiche: scopriamo di più.

Il metodo Konmari: come funziona

Per organizzare al meglio il vostro armadio, dovrete iniziare a separare la tipologia di indumenti, ad esempio, non mischiate le lenzuola con gli asciugamani. Quest’ultimi, dovrete dividerli per dimensione e piegarli tutti ugualmente. Come fare? Esiste il metodo Konmari che vi aiuterà in questo.

Il procedimento è molto facile, basta piegare l’asciugamano a metà dalla parte orizzontale e arrotolarlo su se stesso. Quando andrete a riporrerli nell’armadio, sistemateli su più file verticalmente, così non rischierete di farli cadere.

Ma non solo, in questo modo il vostro armadio sarà perfettamente organizzato e l’ordine vi darà un senso di soddisfazione davvero notevole, perché avrete tutti gli asciugamani ben visibili e piegati alla perfezione.

Un consiglio da seguire assolutamente è quello di dividerli già per tipologie (mani, viso e corpo). Senza dubbio, il metodo di Konmari è la tecnica migliore di tutte, vi farà guadagnare tantissimo tempo e in pochissime mosse otterrete un armadio organizzato divinamente, non ne potrete più farne a meno.