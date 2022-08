Addio pubblicità molesta sul cellulare, la colpa è di queste app: disinstalla tutto subito

Addio pubblicità molesta sul cellulare: ecco come disinstallare immediatamente le applicazioni disponibili su Play Store.

Ci sono milioni e milioni di applicazioni disponibili su Google Play Store che stanno lanciando spam e pubblicità a tutte le ore. Scopriamolo quali sono le app reperibili su Play Store che lanciano pubblicità moleste sul cellulare. Ecco come disinstallarle immediatamente.

App per rintracciare app che infestano il telefono di pubblicità moleste

L’applicazione AppWatch è disponibile gratuitamente su Google Play Store e consente di rintracciare quali sono le applicazioni che infestano il nostro cellulare di pubblicità moleste. Questa applicazione è uno strumento per Android che consente di monitorare le app che sono state eseguite sullo smartphone. Basta attivare il pulsante di tracciamento e fare sì che il sistema rilevi le app che infestano il dispositivo di pubblicità moleste.

Nella schermata sono mostrate tutte le app che vengono aperte sul dispositivo, come il tempo in cui sono attive e da dove provengono tutti gli annunci e le notifiche push. L’AppWatch è un tool che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza allo smartphone. Per utilizzare l’AppWatch è sufficiente attivare l’interruttore “Start monitoring” che richiede i permessi di accesso la prima volta.

L’applicazione consente di rilevare qual è l’app che mostra annunci pop-up sullo schermo, di monitorare le app attive, di consentire un rapido accesso al registro delle attività dalla barra di notifica e di registrare il tempo di esecuzione di ogni applicazione.

Pubblicità moleste sullo smartphone: l’Adware

Nel linguaggio informatico si parla di Adware: non si tratta di un virus, ma di applicazioni non desiderate che vengono scaricate sullo smartphone da altre applicazioni non sicure e scaricate volontariamente da Play Store. Può capitare di scaricare e di installare un’applicazione per il meteo sul proprio device e da questo momento iniziano a comparire i banner pubblicitari.

Una buona soluzione è quella di cercare sulla schermata Home l’app e proseguire con la disinstallazione. Basta cercare da Impostazioni > Applicazioni e procedere con la disinstallazione. Per evitare di prendere Adware è bene seguire certe regole: nel caso in cui un’applicazione non occorra realmente, è bene non installarla sul device. Inoltre, è bene non installare un’applicazione non proveniente da uno sviluppatore attendibile.

Pubblicità moleste: ecco le app da disinstallare

Ecco le app incriminate da disinstallare dal proprio device: