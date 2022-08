Taiwan, navi usa nello stretto: la reazione della Cina

By

Taiwan, due navi Usa da guerra hanno attraversato lo stretto. Una mossa audace e significativa che ha messo in allerta la Cina.

Un’azione che ha attirato l’attenzione della Cina ma anche di tutto il resto del mondo. Dal momento in cui Nancy Pelosi ha fatto il suo ingresso a Taiwan i rapporti dell’isola con gli Stati Uniti sono decollati. Il governo Cinese non vede affatto di buon occhio però questa nuova alleanza.

Taiwan, due navi da guerra attraversano lo stretto

Lo stretto di Taiwan è stato attraversato da due navi Usa equipaggiate da guerra e la cosa, ovviamente, ha scatenato la reazione della Cina. Dopo che Nancy Pelosi ha fatto il suo ingresso a Taiwan, dimostrando l’apertura degli Usa ad una collaborazione commerciale con l’Isola, la tensione in Cina è palpabile.

Lo stesso governo Cinese ha affermato pubblicamente che l’avvicinamento degli Usa a Taiwan non è ben visto. Per la Cina, l’isola, è considerata ribelle e perciò l’azione statunitense è considerata ostile.

Le massime autorità Usa hanno affermato che non è assolutamente in dubbio il rapporto commerciale con la Cina. Negli accordi fra loro non cambia nulla, secondo gli americani, ma i cinesi hanno già ottimizzato la propria difesa e il proprio attacco militare.

Nelle ultime settimane gli occhi del mondo sono puntati sulla questione commerciale Usa e Cina che rischia di subire cambiamenti irreversibili. Nelle scorse ore è stata ufficializzata la notizia che due navi da guerra Usa hanno attraversato lo stretto di Taiwan. La Cina ha immediatamente fatto capire il suo pensiero in merito all’azione degli Stati Uniti.

La reazione della Cina

La Cina non è di certo indifferente a ciò che è accaduto. Le due navi Usa nello stretto di Taiwan hanno attirato la reazione immediata del governo cinese.

Il Portavoce del Comando Orientale dell’esercito Cinese ha affermato che le truppe cinesi posizionate nella zona orientale rimangono in allerta massima. She Yie ha anche spiegato che la Cina è pronta ad azioni difensive in caso di necessità.

Yie ha anche specificato che, le navi da guerra Usa, sono monitorate ed è tracciato ogni minimo sposatmento. Inoltre le forze militari cinesi sono in contatto con quelle americane.

Una situazione che rischia di fare esplodere ulteriore malcontento cinese. La Cina opterebbe probabilmente per un cambiamento degli accordi con gli Usa. Taiwan, ha permesso alle navi da guerra statunitensi il passaggio. Lo scopo del governo dell’isola è quello di arrivare ad un accordo commerciale. Accordo che gioverebbe alla popolazione ed all’economia.

Da settimane ormai la Cina ha invece interrotto alcuni accordi con Taiwan per scoraggiare il rapporto con gli Usa. Non resta che vedere quali saranno ora le contro mosse che adotterà la Cina in risposta a quello che definiscono un affronto.