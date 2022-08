Spaghetti eccezionali, 1 euro di spesa per questo piatto da urlo: lo farai sempre a pranzo

By

Difficilmente si potrà trovare chi non ama gli spaghetti con il pomodoro, e poco importa agli amanti della pasta chi ha inventato questo particolare formato.

Va da sé che i pomodori sono vicini e cari ai nostri cuori. Dopotutto, non potremmo fare ciò che amiamo, preparare delle deliziose salse per la nostra pasta preparata in modo autentico, senza il potente pomodoro!

Pomodori che passione!

Ma a quanto pare, non siamo gli unici ad amare i pomodori. In effetti, i pomodori sono un ingrediente chiave in molte cucine, e con buone ragioni.

Versatile, saporito salutare

Nonostante siano composti per il 95% da acqua, i pomodori possono essere eccezionalmente saporiti, soprattutto se cotti. Con il 17% del valore giornaliero raccomandato di vitamina C e pochissime calorie, solo 18 in una porzione da 100 grammi, i pomodori sono anche molto sani.

Cotti o crudi, ci sono innumerevoli modi per servire e gustare i pomodori. Questo li rende uno degli ingredienti più versatili, perfetti per insalate fresche, salsa di pomodoro, zuppe, sformati, pizza e molto altro ancora.

I pomodori in brevissimo tempo sono diventato un ingrediente base nella cucina italiana, ma anche spagnola e francese. In Italia sono diventati l’ingrediente protagonista dell’insalata caprese e di innumerevoli ricette di salsa di pomodoro, dalle semplici salse Marinara e Siciliana alle più robuste Puttanesca e Arrabbiata.

Spaghetti “speciali” con solo 1 euro di spesa

Forse non si dovrebbero chiamare proprio spaghetti, ma la loro particolarità è indiscussa, e il costo abbattuto, come ci piace che sia in questo periodo di forte crisi economica.

Impossibile non volerla rifare in casa, ecco cosa ci occorre:

Ingredienti per 2 persone per la pasta

170 grammi di semola

150 grammi passata di pomodoro

Ingredienti per il condimento con i pomodorini

300 grammi pomodorini

30 grammi parmigiano

15 grammi di olio extravergine di oliva

aglio q.b.

sale q.b

pepe q.b.

basilico q.b.

Preparazione

Iniziamo la preparazione dei nostri spaghetti speciali versando in una capiente ciotola la semola con la passata. Inizieremo a mescolare i due ingredienti in principio con una forchetta, poi utilizzando le mani, lavorando il tutto fino a formare un panetto.

Dopo aver lavato i pomodori passiamo alla preparazione del nostro condimento, tagliando a i pomodori a metà che verseremo in una capiente padella antiaderente, insieme ad un filo di olio extravergine.

Facciamo cuocere i pomodori facendoli saltare in padella insieme ad uno spicchio d’aglio pulito e sale e pepe quanto basta. Una volta cotti i pomodori mettiamo da parte.