Morte Alberto Balocco: i funerali e chi era l’amico morto con lui

Lunedì si terranno i funerali dell’imprenditore Alberto Balocco, morto insieme all’amico Davide, colpiti da un fulmine.

Gli amici di una vita, stavano facendo una passeggiata in bici tra Pragelato e Sestriere.

La dinamica dell’incidente

La terribile morte di Alberto Balocco e dell’amico torinese che viveva a Lussemburgo, Davide Vigo, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per le famiglie.

E mai nessun paragone è stato così azzeccato, infatti è stato proprio questo che, colpendoli, gli ha tolto la vita sul colpo.

Inutili sono stati i soccorsi che hanno tentato di rianimare i manager, ormai non c’era più nulla da fare e le loro mountain bike sono state il conduttore perfetto per attirare il fulmine.

L’uomo lascia la moglie e 3 figli, tutta la comunità di Fossano, il paese dove viveva con lor, si è stretta al dolore dei familiari.

I funerali di Alberto Balocco

L’imprenditore 53enne rappresentava insieme alla sorella Alessandra, la terza generazione dell’azienda dolciaria di famiglia, fondata negli anni Venti dal nonno e poi portata avanti dal padre Aldo.

Proprio un mese fa, i fratelli piangevano la scomparsa dell’ultranovantenne padre, presidente onorario della Balocco, che oggi conta più di 500 dipendenti.

Tutti loro, insieme agli amici e ai conoscenti, hanno avuto solo parole di affetto nei confronti di Alberto, ricordandolo come grande uomo e lavoratore esemplare.

I funerali si terranno lunedì presso la Cattedrale della sua Fossano, in provincia di Cuneo. La salma è arrivata questa mattina nel piccolo paese e la camera ardente sarà allestita a Palazzo Daviso, un edificio storico che si trova in via Roma, in una zona centrale.

La famiglia, ha riferito in merito all’ultimo saluto ad Alberto, che i funerali non saranno aperti al pubblico ma saranno semplici e riservati proprio come era lui.

Questo è un durissimo colpo per la città e anche il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha espresso su Facebook il suo cordoglio.

Chi era Davide Vigo

Insieme ad Alberto c’era un suo grande amico, compagno di tante avventure, parliamo del 56enne Davide Vigo, imprenditore torinese con residenza a Lussemburgo da diversi anni.

Grande esperto di marketing, anche lui era sposato e con figli. Ha lavorato per molto tempo in Piemonte e Liguria finché ha deciso di seguire la moglie Samantha in Lussemburgo, dove si doveva recare per motivi lavorativi.

Qui aveva cominciato una nuova attività nel campo dell’arredamento però l’amore per la sua Torino è sempre rimasto, tanto che appena poteva si recava in città per far visita ai genitori.

Grande sportivo e amante soprattutto della bici, passione che condivideva con Alberto, da tempo avevano organizzato di rincontrarsi ma di certo non potevano sapere che questa sarebbe stata l’ultima gita insieme.